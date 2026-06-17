Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menginstruksikan Presiden Donald Trump mengakhiri operasi militer terhadap Iran dalam pemungutan suara pertama sejak diumumkannya kesepakatan kerangka kerja antara kedua negara

Senat AS blokir upaya membatasi aksi militer Trump terhadap Iran Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menginstruksikan Presiden Donald Trump mengakhiri operasi militer terhadap Iran dalam pemungutan suara pertama sejak diumumkannya kesepakatan kerangka kerja antara kedua negara

Senat Amerika Serikat pada Selasa menolak resolusi kewenangan perang yang menginstruksikan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri operasi militer terhadap Iran, dalam pemungutan suara pertama sejak diumumkannya kesepakatan kerangka kerja antara Washington dan Teheran.

Resolusi yang diajukan Senator Partai Demokrat Raphael Warnock dari Georgia gagal disahkan setelah memperoleh 47 suara mendukung dan 48 suara menolak.

Empat senator Partai Republik mendukung resolusi tersebut, yakni Bill Cassidy dari Louisiana, Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, dan Rand Paul dari Kentucky.

Sementara itu, Senator Demokrat John Fetterman dari Pennsylvania menjadi satu-satunya anggota Partai Demokrat yang memberikan suara menolak resolusi tersebut.

Pemungutan suara itu merupakan yang kesembilan tahun ini terkait upaya membatasi kewenangan perang presiden terhadap Iran, sekaligus yang pertama sejak diumumkannya kesepakatan kerangka kerja antara Amerika Serikat dan Iran.

Voting tersebut berlangsung setelah sejumlah anggota Kongres, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, mendesak pemerintahan Trump mengirim pejabat senior ke Capitol Hill untuk memberikan penjelasan kepada para legislator mengenai isi kesepakatan tersebut.

Trump, yang berbicara di sela-sela KTT G7 di Prancis, berjanji akan merilis teks lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani secara digital oleh Amerika Serikat dan Iran pada Minggu.

Ia juga mengatakan akan menggelar konferensi pers dan membacakan dokumen tersebut “kata demi kata”.