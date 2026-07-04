Rusia: Selat Hormuz memberi Iran daya tawar setara 'senjata nuklir'

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pengaruh Iran atas Selat Hormuz memberikan daya tawar strategis yang sebanding dengan "senjata nuklir"

Rusia: Selat Hormuz adalah daya tawar strategis Iran setara senjata nuklir Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pengaruh Iran atas Selat Hormuz memberikan daya tawar strategis yang sebanding dengan "senjata nuklir"

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Jumat mengatakan pengaruh Iran atas Selat Hormuz memberikan daya tawar yang sebanding dengan "senjata nuklir", seraya menilai kemampuan Teheran membatasi pelayaran di jalur tersebut menunjukkan jangkauan strategisnya.

Usai melakukan kunjungan ke Iran, Medvedev mengatakan Teheran juga memiliki kemampuan mengganggu pelayaran di Selat Bab el-Mandeb apabila konflik regional meluas. Menurut dia, langkah tersebut berpotensi menghentikan pengiriman minyak dan perdagangan komersial.

"Saya berharap hal itu tidak terjadi, tetapi semua negara yang menginginkan konflik di kawasan harus mengingat hal ini," kata Medvedev.

Kritik serangan AS

Medvedev juga mengkritik serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang menurutnya dilakukan tanpa provokasi.

Dia berpendapat Iran tidak menimbulkan ancaman terhadap Amerika Serikat ketika perundingan antara kedua negara masih berlangsung.

Menurut Medvedev, serangan tersebut melemahkan hukum internasional. Dia juga mengklaim Rusia sebelumnya telah mengusulkan solusi damai terkait kekhawatiran terhadap program nuklir Iran.

Mengenai memorandum saling pengertian antara Amerika Serikat dan Iran, Medvedev mengatakan jalur perundingan lebih baik dibandingkan konflik. Namun, dia menilai pencapaian kesepakatan final akan "sangat sulit", terutama terkait pencabutan sanksi dan pendanaan rekonstruksi Iran.

Usulkan platform negara-negara yang dikenai sanksi

Medvedev mengatakan dia juga membahas dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian gagasan pembentukan platform bagi negara-negara yang dikenai sanksi untuk mengoordinasikan upaya menghadapi pembatasan yang disebut Moskow sebagai sanksi "ilegal".

Menurut dia, usulan yang pertama kali diajukan Teheran beberapa tahun lalu itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau organisasi yang menghimpun negara-negara yang dikenai sanksi.

Medvedev bertemu dengan Pezeshkian di Teheran pada Jumat di sela-sela rangkaian pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Dia mengunjungi Iran sebagai utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyampaikan belasungkawa dari Moskow.

Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Peristiwa itu memicu perang yang berlangsung hampir tiga pekan dan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah sebelum akhirnya tercapai gencatan senjata melalui memorandum antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi sejumlah negara di kawasan.