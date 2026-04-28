Putin dukung Iran, dorong perdamaian di Timur Tengah

Iran menyebut siap mempertimbangkan tawaran dialog dari Amerika Serikat

Rusia dan Iran tegaskan kemitraan strategis di tengah ketegangan

Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di St. Petersburg di tengah mandeknya perundingan antara Washington dan Teheran, dengan kedua pihak menegaskan penguatan kemitraan strategis.

Dalam pertemuan pada Senin, Putin menegaskan Rusia akan terus melanjutkan kerja sama strategis bilateral dengan Iran.

Ia juga menyatakan rakyat Iran “secara berani dan heroik” memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan mereka setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari yang menewaskan lebih dari 3.300 orang.

“Kami sangat berharap bahwa dengan mengandalkan keberanian dan keinginan rakyat Iran untuk merdeka, di bawah kepemimpinan baru, perdamaian akan datang dalam masa sulit ini,” ujarnya.

Putin menambahkan Rusia akan melakukan segala upaya untuk memastikan perdamaian di Timur Tengah dapat segera terwujud.

Menanggapi hal itu, Araghchi menyampaikan terima kasih atas dukungan Rusia di tengah ketegangan dengan AS dan Israel, serta menegaskan hubungan Teheran-Moskow merupakan kemitraan strategis yang akan terus diperkuat.

“Seperti yang Anda katakan, telah terbukti kepada dunia bahwa rakyat Iran, melalui perlawanan, keberanian, dan semangat mereka, berhasil menghadapi serangan dan agresi Amerika,” katanya. “Iran telah bertahan dan akan terus bertahan.”

Dalam pernyataan terpisah kepada media Rusia Vesti, Araghchi mengatakan AS telah menawarkan pembicaraan kepada Iran dan Teheran tengah mempertimbangkan opsi tersebut.

Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, ajudan presiden Yuri Ushakov, serta Kepala Direktorat Intelijen Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Laksamana Igor Kostyukov.

Dari pihak Iran, delegasi mencakup Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi dan Duta Besar Iran untuk Moskow Kazem Jalali.

Sebelumnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pentingnya pertemuan tersebut tidak dapat diremehkan dalam konteks perkembangan situasi di Iran dan Timur Tengah.

Araghchi tiba di Rusia pada hari yang sama setelah sebelumnya singgah di Islamabad, Pakistan, untuk membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat, menurut media pemerintah Iran.

Ia menyebut kunjungan ke Rusia sebagai kesempatan untuk berdiskusi dengan pejabat Rusia mengenai perkembangan terbaru, menurut laporan IRIB News.

Washington dan Teheran telah menggelar pembicaraan di Islamabad dua pekan lalu, namun belum mencapai kesepakatan.

Perundingan tersebut berlangsung setelah Pakistan memediasi gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump. Upaya untuk menggelar putaran pembicaraan berikutnya masih berlangsung.