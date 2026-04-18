Rusia buka peluang pembicaraan damai Ukraina kembali di Istanbul

Rusia menyatakan terbuka untuk melanjutkan perundingan damai dengan Ukraina di Istanbul

Rusia membuka peluang untuk melanjutkan perundingan damai dengan Ukraina di Istanbul, meski menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi prioritas utama saat ini.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan negaranya memandang “secara positif” kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan dengan Ukraina di Istanbul.

“Kami memandang kemungkinan melanjutkan negosiasi di Istanbul secara positif,” kata Lavrov saat menjawab pertanyaan Anadolu dalam Forum Diplomasi Antalya ke-5 terkait prospek perundingan damai dan peran mediasi Ankara, Sabtu.

Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai dimulainya kembali negosiasi bukanlah prioritas utama bagi Rusia saat ini, serta menekankan bahwa Moskow tidak pernah memaksakan perundingan kepada pihak mana pun.

“Kami selalu berasumsi bahwa jika mitra bersedia, kami siap. Ini meskipun rekam jejak yang sangat buruk dari rekan-rekan Ukraina dalam negosiasi sebelumnya,” ujarnya.

Lavrov juga mengingatkan kembali perundingan yang pernah berlangsung antara Rusia dan Ukraina di Istanbul pada April 2022, serta tiga putaran pembicaraan damai di kota tersebut pada pertengahan 2025.

“Kami tidak menghindari negosiasi. Ketika ada pihak yang siap, silakan ajukan usulan. Kami akan melihat apakah waktunya tepat, lokasinya sesuai, dan apa agendanya,” katanya.

Pada 2025, Rusia dan Ukraina menggelar tiga putaran perundingan damai di Istanbul, yakni pada 16 Mei, 2 Juni, dan 23 Juli, yang menghasilkan pertukaran tahanan dalam jumlah besar serta rancangan memorandum yang memuat posisi kedua pihak untuk kemungkinan kesepakatan damai.

Selain itu, di bawah mediasi Amerika Serikat, Moskow dan Kyiv juga menggelar tiga putaran pembicaraan pada awal 2026, masing-masing pada 23-24 Januari, 4-5 Februari, dan 17-18 Februari. Dua pertemuan pertama berlangsung di Abu Dhabi, sementara yang ketiga digelar di Jenewa.

Sejak itu, negosiasi terhenti, dengan Rusia dan Ukraina sama-sama menyebut fokus Amerika Serikat terhadap Iran sebagai salah satu faktor penghentian sementara pembicaraan damai tersebut.