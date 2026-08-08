Erdogan sebut Pakta Pertahanan Bersama Makkah terbuka bagi negara sahabat

Presiden Erdogan menegaskan Pakta Makkah yang ditandatangani bersama Arab Saudi dan Pakistan tidak ditujukan kepada negara mana pun serta terbuka bagi negara-negara sahabat yang ingin mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan

Presiden Turkiye sebut Pakta Pertahanan Bersama Makkah terbuka bagi negara sahabat Presiden Erdogan menegaskan Pakta Makkah yang ditandatangani bersama Arab Saudi dan Pakistan tidak ditujukan kepada negara mana pun serta terbuka bagi negara-negara sahabat yang ingin mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menegaskan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan tidak ditujukan kepada negara mana pun serta terbuka bagi negara-negara sahabat lain yang menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan.

Menurutnya, perjanjian tersebut akan memperkuat kerja sama pertahanan, industri pertahanan, serta upaya pemberantasan terorisme.

Dalam unggahan di platform media sosial NSosyal pada Jumat, Erdogan mengatakan perjanjian yang didasarkan pada prinsip daya tangkal kolektif itu akan memperkuat kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut juga akan mendukung proyek-proyek bersama di bidang industri pertahanan serta berkontribusi terhadap upaya pemberantasan terorisme.

Menurut Erdogan, perjanjian itu sekaligus menegaskan kembali hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Perjanjian ini tidak ditujukan kepada negara mana pun dan terbuka bagi seluruh negara sahabat yang menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan kita," kata Erdogan.

Turkiye tetap utamakan dialog dan diplomasi

Erdogan menegaskan Turkiye akan tetap mempertahankan sikapnya yang berlandaskan prinsip untuk menyelesaikan konflik dan krisis melalui dialog dan diplomasi dengan menghormati hukum internasional serta sejalan dengan visi kepemilikan kawasan.

Ia mengatakan dirinya melakukan kunjungan ke Makkah pada Jumat atas undangan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman.

Dalam kunjungan tersebut, Erdogan bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif.

"Pada kesempatan itu, kami bertiga menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama," ujarnya.

Erdogan berharap kunjungan, konsultasi, dan penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah tersebut membawa manfaat bagi seluruh kawasan.