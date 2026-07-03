Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung akan menghadiri KTT NATO di Ankara pada 7-8 Juli serta menyampaikan pidato utama atas undangan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte

Presiden Korea Selatan hadiri KTT NATO di Turkiye pekan depan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung akan menghadiri KTT NATO di Ankara pada 7-8 Juli serta menyampaikan pidato utama atas undangan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dipastikan menghadiri KTT NATO di Ankara, Turkiye, pekan depan. Selain mengikuti pertemuan para pemimpin aliansi, Lee juga akan menghadiri forum industri pertahanan sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama pertahanan Seoul dengan negara-negara anggota NATO.

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lac mengatakan Lee akan berada di Ankara untuk menghadiri KTT NATO yang berlangsung pada 7-8 Juli. Menurut laporan Yonhap, Lee juga akan menyampaikan pidato utama atas undangan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

KTT NATO tahun ini akan mempertemukan para kepala negara dan kepala pemerintahan dari 32 negara anggota NATO serta sejumlah mitra utama. Pertemuan tersebut menjadi KTT NATO ke-36 sekaligus yang kedua kalinya diselenggarakan Turkiye setelah KTT Istanbul pada 2004.

Selain mengikuti KTT, Lee akan menghadiri forum industri pertahanan. Sekretariat Industri Pertahanan Turkiye dijadwalkan menggelar resepsi tingkat tinggi di fasilitas Turkish Aerospace Industries (TAI) sebagai bagian dari rangkaian agenda KTT NATO.

Wi mengatakan kehadiran Lee dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya Korea Selatan memperluas kerja sama industri pertahanan dengan negara-negara anggota NATO.

Di sela-sela KTT, Lee juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Rutte serta menghadiri pertemuan bersama tiga mitra NATO di kawasan Asia-Pasifik, yakni Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi juga mengonfirmasi akan menghadiri KTT NATO. Menurut laporan Kyodo News, dia menjadi menteri pertahanan Jepang pertama yang mengikuti pertemuan tersebut.

Koizumi mengatakan Rutte untuk pertama kalinya mengundang para menteri pertahanan dari empat mitra NATO di kawasan Asia-Pasifik untuk menghadiri agenda terkait KTT.

NATO pertama kali mengundang para pemimpin Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru pada KTT di Madrid, Spanyol, pada 2022.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye menyatakan KTT NATO di Ankara akan menjadi "titik balik penting" yang menegaskan kembali komitmen aliansi terhadap pertahanan kolektif sekaligus menyoroti peran strategis Turkiye di dalam NATO.