Dubes Turkiye di NATO berharap KTT Ankara perkuat solidaritas sekutu

Duta Besar Turkiye Basat Ozturk menyatakan harapan utama KTT NATO di Ankara adalah mempertegas persatuan, solidaritas, dan keselarasan seluruh negara anggota aliansi

Perwakilan Tetap Turkiye di NATO berharap KTT Ankara perkuat solidaritas sekutu Duta Besar Turkiye Basat Ozturk menyatakan harapan utama KTT NATO di Ankara adalah mempertegas persatuan, solidaritas, dan keselarasan seluruh negara anggota aliansi

Perwakilan Tetap Turkiye untuk NATO, Duta Besar Basat Ozturk, mengatakan harapan utama dari KTT NATO di Ankara adalah penegasan kembali persatuan, solidaritas, dan keselarasan di antara seluruh negara anggota aliansi.

Menurutnya, keberhasilan KTT tidak hanya diukur dari pernyataan bersama, tetapi juga dari kemampuan para sekutu menunjukkan komitmen nyata terhadap persatuan.

Menjelang KTT NATO ke-36 yang digelar di Ankara pada 7-8 Juli, Ozturk menyatakan persiapan penyelenggaraan telah dilakukan secara maksimal dan diyakini akan menjadi standar baru bagi NATO.

Ia juga menilai kehadiran Presiden AS Donald Trump, yang disebut datang sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan, menunjukkan besarnya pengaruh Turkiye serta kapasitasnya sebagai tuan rumah.

Ozturk menegaskan Turkiye memiliki posisi yang istimewa di NATO berkat pengalaman hampir 75 tahun sebagai anggota, kekuatan militer, serta kemajuan pesat industri pertahanan.

Ia menyoroti keberhasilan Turkiye dalam latihan Steadfast Dart 2026, termasuk pengerahan TCG Anadolu, drone Bayraktar TB3, dan kendaraan amfibi ZAHA, sebagai bukti kontribusi nyata Ankara terhadap kemampuan operasional aliansi.

Mengenai konsep "NATO 3.0", Ozturk mengatakan Turkiye tidak menghadapi kesulitan dalam era baru pembagian beban pertahanan karena selama ini tetap mempertahankan kesiapan militernya.

Ia juga menilai penguatan pertahanan Eropa sebaiknya dilakukan melalui NATO, bukan dengan membangun mekanisme keamanan baru di Uni Eropa yang berpotensi mengecualikan sebagian sekutu.

Dia turut menyerukan dihapuskannya berbagai hambatan kerja sama industri pertahanan di antara negara-negara sekutu.

Forum Industri Pertahanan NATO yang digelar di sela-sela KTT Ankara, kata dia, akan menjadi momentum penting untuk mengumumkan proyek, kontrak, dan kerja sama baru guna memperkuat industri pertahanan transatlantik.