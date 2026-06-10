Partai Likud menegaskan Benjamin Netanyahu akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum Israel mendatang setelah Presiden AS Donald Trump mempertanyakan masa depan politiknya

Partai Netanyahu pastikan ia akan kembali maju dalam pemilu Partai Likud menegaskan Benjamin Netanyahu akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum Israel mendatang setelah Presiden AS Donald Trump mempertanyakan masa depan politiknya

Partai Likud yang berkuasa di Israel pada Rabu (10/6) menegaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum mendatang, sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertanyakan rencana politiknya.

"Perdana Menteri Netanyahu akan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya dan, kami berharap, akan memenangkan pemilu tersebut," demikian pernyataan Partai Likud melalui platform media sosial X.

Pernyataan itu muncul setelah Trump dalam wawancara dengan jurnalis ABC News Jonathan Karl pada Selasa (9/6) mempertanyakan apakah Netanyahu masih ingin tetap menjabat setelah berakhirnya perang dengan Iran.

"Saya tidak tahu. Dia memiliki karier yang luar biasa," kata Trump, sebagaimana dikutip Karl dalam unggahan di X.

Trump juga menyinggung posisi Netanyahu yang selama ini dikenal sebagai pemimpin Israel di masa perang.

"Apakah dia ingin terus melanjutkan? Karena Anda tahu, dia adalah perdana menteri pada masa perang. Dalam waktu dekat kami akan memenangkan perang ini dengan satu cara atau cara lainnya, dan Anda tahu dia adalah perdana menteri pada masa perang," ujar Trump.

Komentar tersebut memunculkan spekulasi mengenai masa depan politik Netanyahu di tengah dinamika keamanan dan politik yang sedang berlangsung di kawasan.

Namun, Partai Likud menegaskan bahwa Netanyahu akan tetap maju dalam pemilihan mendatang dan berupaya mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri Israel.