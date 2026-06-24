Pakistan: Perundingan AS-Iran akan dilanjutkan pekan depan

Pakistan menyatakan perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan kembali berlangsung pekan depan sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan damai final dalam 60 hari

Pakistan: Perundingan teknis AS-Iran akan dilanjutkan pekan depan Pakistan menyatakan perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan kembali berlangsung pekan depan sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan damai final dalam 60 hari

Pakistan menyatakan perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan kembali dilanjutkan pekan depan setelah jeda sementara, seiring upaya kedua negara untuk mencapai kesepakatan damai final dalam waktu 60 hari.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Andrabi mengatakan perundingan teknis hanya dihentikan sementara dan akan kembali berlangsung dalam waktu dekat.

"Perundingan teknis akan dilanjutkan pekan depan. Ini hanya jeda sementara dan pembicaraan akan terus berlanjut," kata Andrabi kepada wartawan di Islamabad, Rabu.

Menurut Andrabi, perundingan teknis diperkirakan kembali digelar pada awal pekan depan setelah berlangsungnya diskusi selama berjam-jam antara delegasi Iran dan AS di Burgenstock, Swiss, pada Senin.

Ia menjelaskan bahwa tim teknis dari negara mediator, yakni Pakistan dan Qatar, akan terus bekerja sama dengan mitra mereka dari AS dan Iran dalam beberapa pekan mendatang guna mendukung implementasi Nota Kesepahaman Islamabad yang ditujukan untuk mencapai perjanjian damai final dalam 60 hari.

Andrabi mengatakan Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani oleh presiden AS dan Iran pekan lalu, serta pertemuan lanjutan di Swiss, menunjukkan pentingnya dialog dan diplomasi sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan meredakan ketegangan.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan di hadapan Majelis Nasional bahwa Islamabad memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara AS dan Iran serta membantu mempertemukan kedua pihak di meja perundingan setelah 47 tahun.

Dar mengatakan Pakistan menjaga komunikasi intensif dengan kedua negara, bersama Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Turkiye, untuk mendorong upaya gencatan senjata dan perundingan.

Menurutnya, Pakistan berfungsi sebagai saluran komunikasi antara Washington dan Teheran sepanjang proses tersebut serta membantu memfasilitasi perundingan teknis setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Islamabad.

"Setelah kesepakatan tercapai, AS mengakhiri blokade lautnya. Saat ini Selat Hormuz terbuka dan tidak ada biaya, pungutan tambahan, maupun persyaratan izin bagi kapal yang melintas di jalur perairan tersebut," kata Dar kepada para anggota parlemen.

Ia menambahkan bahwa Pakistan kini semakin diakui di tingkat internasional sebagai "pencipta perdamaian" dan "penyedia keamanan bersih" di kawasan.