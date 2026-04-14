Politisi AS kritik akses Israel dalam negosiasi Iran

Netanyahu sebut terima laporan harian AS soal Iran, tuai kritik dari politisi dan pengamat di AS Isu ini muncul di tengah negosiasi AS dan Iran yang belum mencapai kesepakatan

Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa pemerintah Amerika Serikat memberikan pembaruan harian terkait negosiasi dengan Iran menuai kritik dari sejumlah politisi dan pengamat di AS.

Dalam rapat kabinet pada Senin, Netanyahu mengatakan dirinya menerima laporan langsung dari pejabat tinggi AS mengenai perkembangan perundingan.

“Saya berbicara kemarin dengan Wakil Presiden JD Vance. Ia menelepon saya dari pesawat dalam perjalanan kembali dari Islamabad. Ia melaporkan secara rinci, sebagaimana dilakukan pemerintahan ini setiap hari, mengenai perkembangan negosiasi,” ujarnya.

Netanyahu juga menuding kegagalan dalam proses perundingan disebabkan oleh Iran yang tidak mematuhi kesepakatan awal, termasuk tidak membuka kembali Selat Hormuz.

Pernyataan tersebut memicu reaksi di AS. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Mark Pocan, mengkritik keras praktik tersebut.

“Pemerintahan Trump memberikan laporan harian kepada Netanyahu tentang perang Iran, tetapi tidak kepada Kongres atau rakyat Amerika. Pikirkan itu,” tulisnya di platform X.

Mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS Joe Kent, yang mundur terkait perang Iran, juga memperingatkan bahwa negosiasi berisiko gagal jika Israel terus memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan AS.

Ia menilai dorongan Israel untuk nol pengayaan uranium akan mempersulit tercapainya kesepakatan dan berpotensi memperpanjang konflik.

Komentator konservatif Candace Owens turut mengkritik Netanyahu, dengan menyebut pemimpin Israel itu mempermalukan pejabat AS secara terbuka.

Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas pernyataan Netanyahu tersebut.

Sementara itu, Pakistan sebelumnya memediasi gencatan senjata sementara antara AS dan Iran, namun perundingan lanjutan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan permanen.

Di sisi lain, Lebanon dan Israel juga dijadwalkan menggelar perundingan di Washington pada Selasa.