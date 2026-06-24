Netanyahu dan petinggi Israel tegaskan akan pertahankan kehadiran militer di Lebanon selatan

Netanyahu dan para petinggi pertahanan Israel menegaskan bahwa militer akan tetap mempertahankan kehadiran di Lebanon selatan demi menjaga apa yang disebut sebagai keamanan warga dan pasukan Israel

Netanyahu dan petinggi pertahanan Israel tegaskan akan pertahankan kehadiran militer di Lebanon selatan Netanyahu dan para petinggi pertahanan Israel menegaskan bahwa militer akan tetap mempertahankan kehadiran di Lebanon selatan demi menjaga apa yang disebut sebagai keamanan warga dan pasukan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama para petinggi pertahanan pada Senin menegaskan kembali rencana untuk mempertahankan kehadiran militer Israel di Lebanon selatan, menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan kantor Netanyahu.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan yang dihadiri Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz, Kepala Staf Umum Eyal Zamir, dan Panglima Komando Utara Ori Gordin.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa militer Israel akan melanjutkan operasi yang diklaim bertujuan menetralisasi ancaman terhadap tentara dan warga Israel, menghancurkan apa yang disebut sebagai "infrastruktur teroris", serta mempertahankan zona keamanan di Lebanon selatan.

Pernyataan itu menambahkan bahwa keamanan warga dan pasukan Israel akan tetap menjadi prinsip utama bagi kepemimpinan politik dan militer negara tersebut tanpa kompromi.

Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Iran dan Amerika Serikat menggelar perundingan selama 18 jam di Swiss dengan mediasi Pakistan dan Qatar untuk membahas sejumlah ketentuan yang belum terselesaikan dalam kesepakatan yang ditandatangani pekan lalu, termasuk penghentian permusuhan di seluruh front, salah satunya di Lebanon.

Menurut otoritas Lebanon, ofensif militer Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai lebih dari 12.000 lainnya, serta memaksa lebih dari satu juta penduduk mengungsi.

Israel hingga kini masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian telah dikuasai selama beberapa dekade dan sebagian lainnya direbut dalam perang 2023–2024.