Netanyahu: Israel bertindak sendiri di Lebanon, bukan atas arahan Trump

Benjamin Netanyahu membantah laporan bahwa Donald Trump membatasi operasi militer Israel di Lebanon dan menegaskan keputusan militer diambil secara independen

Netanyahu bantah Trump batasi operasi militer Israel di Lebanon Benjamin Netanyahu membantah laporan bahwa Donald Trump membatasi operasi militer Israel di Lebanon dan menegaskan keputusan militer diambil secara independen

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu membantah laporan yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatasi operasi militer Israel di Lebanon.

"Saya mendengar ada pemberitaan di media bahwa Presiden Trump meminta agar kami tidak bertindak terhadap terowongan-terowongan teror di Lebanon. Itu hanya mitos, berita palsu. Dia tidak pernah mengatakan hal itu kepada saya, dan saya juga tidak memintanya. Kami bertindak berdasarkan pertimbangan kami sendiri," kata Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan.

Pernyataan tersebut bertentangan dengan laporan stasiun penyiaran publik Israel KAN pada akhir bulan lalu yang menyebut Israel telah menyerahkan informasi intelijen kepada pejabat AS mengenai dugaan terowongan Hizbullah di kawasan Ali al-Taher, Lebanon selatan, guna memperoleh persetujuan Washington untuk melakukan operasi militer.

Laporan itu menyebut Israel berupaya mendapatkan lampu hijau dari AS untuk melanjutkan operasi militernya di Lebanon, berbeda dengan klaim Netanyahu bahwa keputusan militer Israel diambil secara independen.

Menurut otoritas Lebanon, sejak 2 Maret 2026 operasi militer Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 4.303 orang, melukai 12.202 lainnya, dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.

Pada 26 Juni, Israel dan Lebanon menandatangani kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Lebanon.

Netanyahu tolak rekonstruksi Gaza sebelum pelucutan senjata

Terkait Jalur Gaza, Netanyahu mengatakan tidak akan ada rekonstruksi sebelum wilayah tersebut dilucuti dari persenjataan. Sikap itu berbeda dengan tahapan yang tercantum dalam rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump.

"Tidak akan ada rekonstruksi di Gaza tanpa pembongkaran dan pelucutan senjata di Jalur Gaza," kata Netanyahu sebagaimana dikutip harian Yedioth Ahronoth.

Dalam tahap kedua rencana Trump, penarikan pasukan Israel dari Gaza dan dimulainya proses rekonstruksi direncanakan berjalan bersamaan dengan dimulainya pelucutan senjata faksi-faksi Palestina.

Menurut surat kabar tersebut, pernyataan Netanyahu muncul di tengah laporan bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump berencana memulai rekonstruksi di wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel tanpa mengaitkannya dengan pelucutan senjata Hamas.

Menurut data resmi otoritas Gaza, sejak Oktober 2023 operasi militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.000 orang dan melukai lebih dari 173.000 lainnya, serta menyebabkan kerusakan luas terhadap sekitar 90 persen infrastruktur sipil di wilayah tersebut.