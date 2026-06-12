Benjamin Netanyahu membahas perkembangan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dalam percakapan dengan Donald Trump

Netanyahu bahas kesepakatan Iran dengan Trump di tengah peluang negosiasi Benjamin Netanyahu membahas perkembangan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dalam percakapan dengan Donald Trump

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas kesepakatan yang tengah disusun antara Amerika Serikat dan Iran dengan Presiden AS Donald Trump, di tengah meningkatnya peluang dimulainya perundingan antara Washington dan Teheran.

Kantor Perdana Menteri Israel dalam pernyataannya yang dikutip harian Yedioth Ahronoth pada Kamis mengatakan kedua pemimpin membahas nota kesepahaman yang sedang dibentuk dengan Iran sebagai dasar untuk memulai negosiasi.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa meski Israel bukan pihak dalam nota kesepahaman itu, Netanyahu menyampaikan apresiasinya atas komitmen Trump bahwa kesepakatan final nantinya harus mencakup penghapusan material uranium yang telah diperkaya, pembongkaran infrastruktur pengayaan uranium, pembatasan produksi rudal, serta penghentian dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksinya di kawasan.

Sementara itu, Kantor Berita Fars melaporkan peluang persetujuan kesepakatan oleh otoritas pengambil keputusan tertinggi Iran tergolong tinggi setelah Amerika Serikat disebut menerima draf usulan yang diajukan Teheran.

Di sisi lain, media Israel Channel 12 melaporkan para pejabat Israel terkejut dengan pengumuman Trump di platform Truth Social yang menyatakan pembatalan serangan terhadap Iran pada Kamis malam.

Menurut laporan tersebut, Netanyahu menerima informasi mengenai pengumuman Trump saat menghadiri rapat kabinet.

CNN yang mengutip seorang sumber Israel juga melaporkan bahwa Netanyahu terkejut dengan pernyataan Trump mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat dengan Iran ketika dirinya sedang mengikuti pembahasan keamanan terkait Teheran.

Sumber tersebut mengatakan Israel tidak mengetahui adanya kesepakatan yang akan segera dicapai dengan Iran maupun persetujuan terhadap kesepakatan tersebut.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa dirinya membatalkan rencana serangan terhadap Iran setelah pembicaraan dengan Republik Islam Iran mencapai tingkat tertinggi kepemimpinan negara itu dan memperoleh persetujuan.

Trump juga menyatakan bahwa pembahasan dan poin-poin akhir kesepakatan telah disetujui secara prinsip oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turkiye, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Yordania, Mesir, dan sejumlah pihak lainnya.

Ia menambahkan bahwa blokade angkatan laut Amerika Serikat di Selat Hormuz akan tetap diberlakukan hingga kesepakatan tersebut dirampungkan, sementara waktu dan lokasi penandatanganan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Di tengah perkembangan diplomatik tersebut, pasukan Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Kamis setelah sebuah helikopter Apache ditembak jatuh di atas Selat Hormuz.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang 18 target militer utama Amerika Serikat, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem dan Ahmad Al Jaber di Kuwait, Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain, serta pangkalan yang menampung jet tempur Amerika Serikat di Yordania.

Eskalasi terbaru semakin meningkatkan ketegangan di kawasan setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan pengumuman Teheran mengenai penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas maritim.