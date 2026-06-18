Trump tak akan hadir di Ankara jika KTT NATO tak digelar oleh Presiden Erdogan

Menlu Turkiye mengatakan banyak negara Eropa menilai peran Erdogan dan status Turkiye sebagai tuan rumah menjadi faktor utama yang membuat Presiden AS Trump bersedia menghadiri KTT NATO di Ankara

Menlu Turkiye ungkap alasan Trump hadir di KTT NATO Ankara Menlu Turkiye mengatakan banyak negara Eropa menilai peran Erdogan dan status Turkiye sebagai tuan rumah menjadi faktor utama yang membuat Presiden AS Trump bersedia menghadiri KTT NATO di Ankara

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT NATO di Ankara pada 7-8 Juli mendatang tidak akan terjadi tanpa peran Presiden Recep Tayyip Erdogan dan status Turkiye sebagai tuan rumah pertemuan tersebut.

Dalam keterangannya kepada media Turki saat berkunjung ke Rusia, Fidan menyebut banyak negara Eropa meyakini bahwa penyelenggaraan KTT NATO di bawah tuan rumah Presiden Erdogan menjadi faktor utama yang membuat Trump bersedia menghadiri pertemuan itu.

"Jika bukan karena presiden kami dan jika bukan karena Turkiye, Trump tidak akan datang dan secara de facto sudah menyatakan bahwa dia tidak menganggap pertemuan ini penting," kata Fidan.

Menurut dia, persiapan menuju KTT NATO yang dijadwalkan berlangsung di Ankara pada 7-8 Juli terus berjalan secara intensif.

Fidan mengatakan salah satu isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perbedaan nuansa pandangan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengenai masa depan NATO.

"Ada isu-isu yang sangat penting dan tidak mungkin diputuskan dalam pertemuan yang tidak dihadiri Presiden Amerika Serikat," ujarnya.

Terkait hubungan Turkiye-Rusia, Fidan mengatakan kunjungannya menunjukkan tidak ada persoalan besar yang menghambat kerja sama bilateral maupun kolaborasi dalam isu-isu regional.

Ia menyebut kedua negara memiliki keinginan untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang dan tetap menjaga komunikasi meskipun membahas isu-isu yang kompleks.

"Kami telah membangun hubungan yang sangat khusus dengan Rusia. Bahkan ketika menghadapi perbedaan yang sangat serius, kami tetap mampu bekerja sama dan membangun kepercayaan," kata Fidan.

Mengenai perang Rusia-Ukraina, Fidan mengatakan pandangan Moskow terkait konflik tersebut tidak berubah.

"Dalam pertemuan saya di Rusia, saya melihat bahwa pandangan pejabat Rusia mengenai Ukraina tidak berubah. Mereka mengatakan tidak ada peluang penyelesaian sebelum persoalan Donetsk diselesaikan," ujarnya.

Fidan juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama regional melalui platform 3+3 yang melibatkan Turkiye, Rusia, Azerbaijan, Iran, Armenia, dan Georgia.

Menurut dia, negara-negara di kawasan perlu mengutamakan kerja sama dibandingkan persaingan dan upaya mendominasi satu sama lain.

"Perdamaian, ketenangan, dan stabilitas akan menguntungkan kita semua. Kita perlu mengubah cara pandang kita," katanya.

Terkait normalisasi hubungan dengan Armenia, Fidan menyebut pemerintahan Perdana Menteri Nikol Pashinyan telah mengambil sejumlah langkah penting. Ia menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan, Turkiye juga telah mengambil berbagai langkah, termasuk membuka jalur perdagangan langsung dan penerbangan.

"Kami siap melakukan normalisasi ketika kondisi yang diperlukan telah terbentuk," ujarnya.

Mengenai nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran, Fidan mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang perlu diselesaikan oleh tim kedua negara.

Menurut dia, dua isu utama yang masih dibahas adalah masa depan uranium yang telah diperkaya Iran dan mekanisme moratorium pengayaan uranium pada masa mendatang.

"Ada kesepahaman prinsip mengenai pengenceran 400 kilogram uranium yang diperkaya di Iran. Namun siapa yang akan melakukan pengenceran, siapa yang akan mengawasi, dan bagaimana proses verifikasinya masih perlu dibahas," kata Fidan.

Ia menambahkan bahwa kondisi perang, kurangnya kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat, serta pendudukan Israel di Lebanon turut memperlambat proses negosiasi.

Fidan mengatakan dirinya telah mendorong kedua pihak untuk melakukan pembicaraan secara langsung.

Menteri Luar Negeri Turkiye itu juga mengkritik kebijakan Israel di kawasan dan menyebutnya sebagai persoalan global.

"Israel menginginkan kehancuran di kawasan. Israel ingin menduduki beberapa negara dan menerapkan teror. Hal ini memiliki dampak terhadap keamanan global maupun ekonomi dunia," ujarnya.

Fidan mengatakan perhatian internasional terhadap Gaza sempat berkurang akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Namun ia berharap negara-negara kawasan dapat kembali memusatkan perhatian pada Gaza setelah krisis tersebut mereda.

Ia menambahkan bahwa upaya untuk mencapai kesepakatan kerangka bagi tahap kedua negosiasi gencatan senjata di Gaza masih terus berlangsung dengan keterlibatan Organisasi Intelijen Nasional Turkiye (MIT).