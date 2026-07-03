Menlu Turkiye Fidan mengatakan negaranya tetap menjaga hubungan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Iran, Uni Eropa, anggota NATO, dan negara-negara Asia-Pasifik melalui pendekatan diplomasi yang seimbang

Menlu Turkiye sebut negaranya jalankan diplomasi independen dan seimbang Menlu Turkiye Fidan mengatakan negaranya tetap menjaga hubungan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Iran, Uni Eropa, anggota NATO, dan negara-negara Asia-Pasifik melalui pendekatan diplomasi yang seimbang

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menegaskan Turkiye menjalankan kebijakan luar negeri yang independen berdasarkan kepentingan nasional.

Dia mengatakan Ankara menentukan sendiri siapa yang menjadi kawan dan lawan, meski tetap berkomitmen pada aliansi seperti NATO.

"Tidak perlu bagi kami menjadikan musuh negara lain sebagai musuh kami juga. Kami cukup matang untuk menentukan sendiri siapa kawan dan lawan kami. Kami memiliki aliansi. Di dalam NATO, kami adalah sekutu," kata Fidan dalam wawancara dengan CNN Turk.

Diplomasi yang seimbang

Fidan mengatakan Turkiye menjadikan dialog sebagai instrumen utama kebijakan luar negerinya dan tetap menjaga hubungan dengan semua pihak.

Dia mengatakan Ankara memiliki hubungan dengan Rusia, Iran, Eropa, negara-negara anggota NATO, serta negara-negara Asia-Pasifik sambil tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Menurut dia, menjaga hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda membutuhkan diplomasi yang cermat.

Kontak dengan Rusia

Fidan mengatakan dia baru-baru ini bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin atas mandat Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menyampaikan pesan dari presiden Turkiye sekaligus membahas berbagai perkembangan regional.

Menurut Fidan, pembahasan mencakup perang Rusia-Ukraina serta perkembangan di Kaukasus, Palestina, Gaza, Lebanon, dan Suriah.

Dia mengatakan Putin kembali menegaskan komitmen Rusia terhadap posisi yang telah disepakati bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska terkait proses perdamaian Ukraina.

Hubungan dengan Uni Eropa

Mengenai hubungan dengan Uni Eropa, Fidan mengatakan Turkiye dan Uni Eropa sama-sama sepakat bahwa Uni Pabean perlu dimodernisasi.

"Uni Pabean perlu dimodernisasi dan diperbarui. Kedua belah pihak sepakat mengenai hal ini, tetapi ada hambatan. Ada sikap dari pihak Siprus Yunani yang menjadi kendala. Masih ada masalah untuk mengatasinya," ujarnya.

Fidan juga mengatakan Turkiye terus berupaya mewujudkan liberalisasi visa dengan Uni Eropa, sembari mendorong perbaikan sistem visa yang berlaku saat ini hingga target tersebut tercapai.

Dia menambahkan masih ada sejumlah langkah legislasi yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kriteria yang tersisa.

Kebijakan luar negeri 360 derajat

Fidan mengatakan berbagai aktivitas diplomatik Turkiye belakangan ini mencerminkan pendekatan "kebijakan luar negeri 360 derajat" yang bertujuan memperkuat keamanan, memperluas perdagangan, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Dia mengatakan Ankara terus memperluas kerja sama dengan Korea Selatan, Kanada, Rusia, Mesir, Indonesia, serta sejumlah negara Asia-Pasifik di bidang kecerdasan buatan, energi nuklir, hingga perdagangan.

Fidan juga mengatakan Turkiye telah mempererat hubungan dengan pemerintahan baru Bangladesh serta mendukung keberhasilan negara itu memperoleh kursi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).