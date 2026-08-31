Menlu Hakan Fidan mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah telah memulai proses pembentukan arsitektur keamanan dan kerja sama baru yang diharapkan meningkatkan stabilitas serta mengurangi ketidakpastian di kawasan

Menlu Turkiye: Pakta Makkah mulai bentuk arsitektur keamanan baru di kawasan Menlu Hakan Fidan mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah telah memulai proses pembentukan arsitektur keamanan dan kerja sama baru yang diharapkan meningkatkan stabilitas serta mengurangi ketidakpastian di kawasan

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah telah memulai proses pembentukan arsitektur keamanan dan kerja sama baru di kawasan, yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sekaligus mengurangi ketidakpastian.

“Dengan perjanjian ini, proses pengujian arsitektur keamanan dan kerja sama baru di kawasan kita telah dimulai,” kata Fidan setelah pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah di Istana Ciragan, Istanbul, pada Senin.

Fidan menghadiri pertemuan tersebut bersama Menteri Pertahanan Nasional Turkiye Yasar Guler dan Kepala Staf Umum Jenderal Selcuk Bayraktaroglu.

Delegasi Pakistan terdiri dari Menteri Luar Negeri Muhammad Ishaq Dar, Menteri Pertahanan Federal Khawaja Muhammad Asif, dan Kepala Staf Umum Marsekal Asim Munir. Sementara delegasi Arab Saudi terdiri dari Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, Menteri Pertahanan Khalid bin Salman, dan Kepala Staf Umum Jenderal Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan komite, Fidan menekankan bahwa negara-negara kawasan perlu bertindak bersama demi keamanan, stabilitas, kesejahteraan, dan perdamaian berkelanjutan serta memberikan kerangka kelembagaan terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Ia mengatakan perjanjian itu memungkinkan negara-negara lain bergabung dengan aliansi tersebut.

“Persyaratan, proses, dan standarnya perlu dibicarakan baik dengan negara-negara yang ingin bergabung dengan aliansi maupun dengan negara-negara lain yang sudah berada di dalam aliansi,” katanya.

‘Aliansi sejak awal memang dibentuk untuk berkembang’

Fidan mengatakan ketiga negara sedang mengerjakan peta jalan mengenai proses penerimaan anggota baru.

“Aliansi ini sejak awal memang dibentuk untuk berkembang. Namun, pada tahap awal, fondasinya harus dibangun dengan sangat baik dan pelembagaannya juga harus dilakukan dengan sangat baik. Baik Arab Saudi maupun Pakistan sama sensitifnya dengan kami mengenai hal ini,” katanya.

Fidan mengatakan ketiga negara sepakat membangun fondasi aliansi yang kuat dan terlembaga, mampu menangani berbagai persoalan serta membawa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan ke kawasan, sekaligus membuka jalan bagi perluasan aliansi secara bertahap.

Ia menekankan bahwa calon anggota nantinya harus bergabung dengan struktur yang telah memiliki fondasi kuat, terbentuk, dan berfungsi dengan baik.

“Saat ini kami bersama-sama berusaha menyelesaikan bagian yang sulit, yaitu tahap pembentukan,” katanya.

“Dengan aliansi ini, kita akan melihat stabilitas yang semakin besar terbentuk di kawasan dan ketidakpastian akan berkurang. Sikap para aktor akan menjadi lebih jelas,” ujar Fidan.

Ia menambahkan bahwa berkurangnya ketidakpastian akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil sehingga membuka peluang bagi lebih banyak investasi dan pembangunan.

Fidan kecam Netanyahu

Mengenai Israel yang memandang Turkiye sebagai “ancaman strategis”, Fidan mengatakan retorika pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Turkiye semakin meningkat sejak memasuki periode pemilu, termasuk pernyataan yang menargetkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan sejumlah pejabat Turkiye.

“Netanyahu, yang telah menjadi musuh bersama umat manusia, masyarakat internasional, dan keamanan, saya garis bawahi, Netanyahu yang kriminal dan pelaku genosida, pada titik ini bukanlah seseorang yang dapat dianggap serius,” kata Fidan.

Fidan mengatakan pihak utama yang harus berhadapan dengan Netanyahu adalah masyarakat dan sistem internasional.

“Karena bukan hanya bagi Turkiye, Netanyahu, mentalitasnya, dan kelompok pelaku genosida yang bergerak bersamanya merupakan ancaman bagi seluruh keamanan global. Menganggap ini hanya sebagai masalah Turkiye adalah kesalahan besar,” katanya.

“Karena itu, masyarakat internasional harus menjalankan tugas yang hingga kini belum dilakukannya dengan menghentikan kriminal dan pelaku genosida ini serta mencegahnya terus merugikan kawasan, Israel, rakyat Yahudi, dan seluruh dunia. Kriminal yang menikmati pertumpahan darah warga Palestina dan Muslim ini sekarang harus dihentikan. Keberadaannya pada posisi ini sangat merugikan Israel, jelas merugikan Palestina, dan sangat merugikan kawasan,” tambahnya.

Fidan mengatakan pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa pemimpin Israel tersebut tidak menginginkan berdirinya Negara Palestina maupun berakhirnya pendudukan yang masih berlangsung di negara-negara kawasan.

“Dia ingin pendekatan genosida dan pendudukan, pendekatan yang membahayakan keamanan regional dan internasional, terus berlanjut. Ini bukan hanya ancaman bagi kami, tetapi ancaman besar bagi seluruh kawasan dan masyarakat internasional. Sistem internasional harus melawan ancaman Netanyahu ini. Itulah pesan saya,” katanya.

‘Perjanjian merupakan produk dari rasa kepemilikan regional’

Fidan mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Erdogan merupakan langkah bersejarah.

“Perjanjian ini merupakan produk dari pemahaman tentang kepemilikan regional. Seperti yang selalu kami sampaikan, upaya menghadirkan solusi dari luar kawasan tidak menjadi obat bagi persoalan kita, bahkan sebaliknya dapat menyebabkan kita membayar harga yang mahal,” katanya.

Fidan mengatakan dalam pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis, ketiga negara membahas langkah konkret yang akan diambil dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

“Mulai hari ini, kami juga telah memulai pekerjaan untuk membentuk struktur kelembagaan sebagaimana diamanatkan perjanjian. Pertama-tama, kami telah menyepakati nama resmi aliansi kami. Nama resmi aliansi kami adalah Aliansi Pertahanan Makkah,” katanya.

Fidan mengatakan Sekretariat aliansi direncanakan berkedudukan di Riyadh dan ketiga negara telah sepakat bahwa sekretaris jenderal pertama akan berasal dari Pakistan.

Dalam pertemuan tersebut, para pihak juga mengambil keputusan awal mengenai langkah-langkah pelembagaan dan jadwal pelaksanaannya.

Fidan menegaskan Aliansi Pertahanan Makkah bersifat defensif dan didasarkan pada prinsip hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara serta tidak mencampuri urusan dalam negeri.

“Aliansi ini tidak ditujukan terhadap negara mana pun. Sebaliknya, kami ingin sekali lagi menegaskan bahwa aliansi ini terbuka bagi semua negara di kawasan yang mematuhi prinsip-prinsip dasar tersebut,” katanya.

Ia mengatakan negara-negara anggota berharap visi damai Aliansi Pertahanan Makkah dapat dikembangkan bersama negara-negara sahabat lainnya yang memiliki prinsip serupa.

Fidan juga menegaskan aliansi tersebut tidak menghapus atau menggantikan kewajiban Turkiye yang berasal dari NATO maupun aliansi dan perjanjian lainnya.

“Aliansi ini merupakan pelengkap dari semuanya,” katanya.

‘Masalah keamanan regional berdampak global’

Menjawab pertanyaan mengenai peran Aliansi Pertahanan Makkah di kawasan, Fidan mengatakan ketiadaan aliansi dan rasa saling percaya yang nyata selama ini telah menciptakan banyak persoalan, khususnya terkait keamanan regional.

“Masalah keamanan regional yang muncul di kawasan kita sayangnya juga menimbulkan dampak global. Karena itu, ada peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba tidak hanya melibatkan aktor regional, tetapi juga aktor global,” katanya.

Menurut Fidan, pengalaman selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan memastikan negara-negara kawasan mengambil tanggung jawab atas masalah mereka sendiri.

“Ketika negara-negara kawasan berkumpul, saling menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan masing-masing, kemudian menjadikannya sebagai komitmen, bahkan melangkah lebih jauh dengan membangun struktur untuk melindunginya, tidak akan ada lagi persoalan dalam hal kepercayaan regional dan hubungan aliansi,” katanya.

Fidan mengatakan apabila sebuah negara secara tulus berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut, sekitar 85 hingga 90 persen persoalan di kawasan seharusnya dapat diselesaikan.

Ia mengatakan dunia kini berada pada era negara-bangsa, di mana batas dan wilayah kedaulatan masing-masing negara telah jelas. Jika sebuah negara tidak memiliki persoalan mengenai perbatasan, kedaulatan, dan keamanannya, menurutnya tidak ada alasan untuk tidak membangun stabilitas, kesejahteraan, dan pembangunan di atas fondasi tersebut.

Fidan mengatakan Turkiye bersama mitranya telah menyusun visi konstruktif dengan mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman positif maupun negatif di Timur Tengah.

“Di kawasan sebenarnya terdapat sangat banyak sumber daya dan peluang. Namun karena tidak ada lingkungan stabilitas dan keamanan, masyarakat kawasan mengalami banyak kesulitan yang sebenarnya tidak perlu. Insyaallah, kami melihat aliansi ini sebagai kunci perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan,” katanya.

Keamanan pelayaran di Laut Hitam

Menanggapi pertanyaan mengenai ancaman terhadap keselamatan pelayaran dan serangan terhadap kapal komersial di Laut Hitam, Fidan mengatakan persoalan tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi keamanan Laut Hitam, tetapi juga keamanan pangan global.

Ia mengatakan sejumlah negara meminta dukungan Turkiye karena produk biji-bijian yang seharusnya berasal dari Rusia dan Ukraina tidak dapat mencapai pasar dunia.

“Kami memiliki sebuah rancangan yang telah kami persiapkan. Kami berhubungan dengan kedua pihak mengenai hal ini. Seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya, insyaallah jika kondisi yang diperlukan terbentuk, kami berupaya membuat kesepakatan lain yang serupa dengan Kesepakatan Biji-bijian,” katanya.

Fidan mengatakan perang Rusia-Ukraina telah berubah dari perang atrisi menjadi “perang penghancuran” dan menekankan perlunya mencegah kerusakan yang semakin destruktif antara kedua pihak serta dampaknya terhadap kawasan.