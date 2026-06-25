Menlu Iran dan Arab Saudi bahas kemajuan perundingan Teheran dengan AS

Iran dan Arab Saudi menegaskan pentingnya melanjutkan konsultasi dan menjaga saluran diplomatik di tengah perkembangan perundingan antara Teheran dan Amerika Serikat

Menlu Iran dan Arab Saudi bahas perundingan dengan AS serta perkembangan kawasan Iran dan Arab Saudi menegaskan pentingnya melanjutkan konsultasi dan menjaga saluran diplomatik di tengah perkembangan perundingan antara Teheran dan Amerika Serikat

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan membahas perkembangan terbaru perundingan antara Iran dan Amerika Serikat serta situasi kawasan dalam pembicaraan melalui sambungan telepon, menurut kantor berita resmi Iran IRNA.

IRNA melaporkan Araghchi memaparkan kepada Menlu Arab Saudi mengenai "perkembangan terbaru jalannya perundingan, kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan kesepahaman yang telah disepakati, serta konsultasi yang dilakukan dalam kerangka tersebut."

Kedua menteri juga meninjau perkembangan terbaru di kawasan dan dunia.

Mereka menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi, menjaga saluran diplomatik, serta memperkuat kerja sama bersama guna mendukung stabilitas kawasan, memajukan proses perundingan, dan mencapai "hasil yang positif dan berkelanjutan."

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya mengatakan kedua diplomat menegaskan "pentingnya melanjutkan upaya untuk memajukan dialog dan solusi diplomatik yang melayani kepentingan bersama seluruh negara dan masyarakat di kawasan."

Pada 17 Juni, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik sebuah nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri perang antara kedua negara serta mencapai kesepakatan damai yang bersifat permanen.

Kawasan tersebut sempat berada dalam ketegangan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan Teheran terhadap aset-aset Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah. Gencatan senjata kemudian dicapai pada 8 April.