Menlu Iran: Perdamaian di Lebanon menjadi syarat berakhirnya perang

Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon merupakan prasyarat penting bagi berakhirnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel

Menlu Iran Araghchi: Gencatan senjata di Lebanon bagian tak terpisahkan dari kesepakatan dengan AS Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon merupakan prasyarat penting bagi berakhirnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel

Iran menegaskan bahwa berakhirnya perang di Lebanon, termasuk penghentian serangan Israel di negara tersebut, merupakan prasyarat untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Selasa.

Menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA, Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan misi internasional di Teheran.

Ia mengatakan front Lebanon dan Iran sejak awal konflik saling terkait dan bergantung satu sama lain.

"Sejak hari pertama, Republik Islam Iran memandang berakhirnya perang di Lebanon sebagai prasyarat untuk mengakhiri perang dengan Iran," kata Araghchi.

Ia menambahkan bahwa seiring tercapainya akhir perang, konflik di Lebanon juga akan berakhir.

Araghchi menyebut gencatan senjata di Lebanon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan yang baru diumumkan antara Iran dan Amerika Serikat.

Menurut dia, berakhirnya perang diumumkan pada Senin pagi waktu Iran, sementara nota kesepahaman yang telah disepakati akan mulai berlaku secara resmi pada Jumat.

Mengutip kantor berita semi-resmi Tasnim, Araghchi mengatakan perundingan Iran-AS yang dijadwalkan dimulai di Swiss pada Jumat akan berlangsung dalam dua tahap.

Tahap pertama akan membahas sejumlah isu, termasuk Selat Hormuz, pembatasan maritim, dan rekonstruksi infrastruktur Iran pascakonflik.

Sementara itu, tahap kedua akan difokuskan pada isu program nuklir dan pencabutan sanksi yang akan diselesaikan dalam perjanjian final.