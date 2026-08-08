Menlu Saudi mengatakan Pakta Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan mencerminkan eratnya hubungan strategis ketiga negara serta menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama pertahanan

Menlu Arab Saudi: Pakta pertahanan dengan Turkiye dan Pakistan cerminkan hubungan strategis yang erat Menlu Saudi mengatakan Pakta Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan mencerminkan eratnya hubungan strategis ketiga negara serta menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama pertahanan

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan pakta pertahanan trilateral yang ditandatangani Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan mencerminkan eratnya hubungan strategis di antara ketiga negara.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama pertahanan sekaligus mencerminkan tekad bersama untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan.

Melalui unggahan di platform media sosial X pada Jumat, Faisal mengatakan penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Presiden Turkiye, dan Perdana Menteri Pakistan menegaskan kuatnya hubungan persaudaraan dan kemitraan strategis ketiga negara.

"Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah oleh Yang Mulia Putra Mahkota, Presiden Republik Turkiye, dan Perdana Menteri Republik Islam Pakistan menegaskan eratnya hubungan persaudaraan dan strategis di antara ketiga negara," katanya.

Faisal menyebut perjanjian tersebut sebagai "tonggak penting dalam perjalanan kerja sama pertahanan."

Menurutnya, kesepakatan itu juga merupakan "puncak dari keinginan bersama untuk menyatukan upaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang memengaruhi keamanan dan stabilitas kawasan."

"Pakta ini akan memberikan manfaat bagi negara dan rakyat kami, membawa dampak positif bagi seluruh kawasan, serta membuka jalan menuju masa depan yang aman dengan peluang pembangunan dan kemakmuran yang semakin besar," ujarnya.

Menhan: Bangun kemitraan pertahanan jangka panjang

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah membentuk kerangka kemitraan pertahanan jangka panjang antara Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan.

Melalui unggahan di platform X, ia mengatakan pakta tersebut akan memperkuat daya tangkal, koordinasi, dan integrasi di antara ketiga negara, sekaligus berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan maupun dunia.