Fakta-fakta peran Turkiye dalam NATO selama 74 tahun

Selama 74 tahun menjadi anggota NATO, Turkiye berperan penting dalam berbagai misi militer, mengendalikan akses ke Laut Hitam, serta memperkuat industri pertahanan nasional

Menilik kontribusi Turkiye dalam NATO menjelang KTT Ankara Selama 74 tahun menjadi anggota NATO, Turkiye berperan penting dalam berbagai misi militer, mengendalikan akses ke Laut Hitam, serta memperkuat industri pertahanan nasional

KTT NATO di Ankara yang akan digelar pada 7-8 Juli berlangsung pada momentum penting bagi aliansi, ketika perang di Ukraina dan ketidakstabilan di Timur Tengah semakin menegaskan peran sentral Turkiye dalam keamanan kawasan Euro-Atlantik.

Seiring Ankara menyelesaikan persiapan menjadi tuan rumah para pemimpin dunia, pertemuan tersebut akan menyoroti transformasi Turkiye dari negara garis depan pada era Perang Dingin menjadi salah satu anggota NATO yang paling strategis, dengan pengaruh yang terus berkembang di kawasan Laut Hitam, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara.

Sejak bergabung dengan NATO pada 1952, Turkiye berkembang menjadi salah satu kontributor militer utama aliansi dengan menjadi tuan rumah berbagai struktur komando penting, berpartisipasi dalam misi dari Balkan hingga Afghanistan, serta membangun industri pertahanan yang kini menjadi pemasok utama teknologi militer modern.

Menjelang KTT NATO ke-36, berikut gambaran mengenai peran Turkiye yang terus berkembang di dalam aliansi.

Dari sekutu Perang Dingin menjadi kontributor global

Perjalanan Turkiye menuju NATO dimulai tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Menghadapi tekanan geopolitik yang kuat dari Uni Soviet terkait Selat Turki, Ankara memutuskan menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan blok Barat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan kolektif, Turkiye mengirim satu brigade militer ke Perang Korea di bawah Komando PBB pada 1950. Kinerja brigade tersebut memperkuat jalan Turkiye menuju keanggotaan NATO.

Pada 17 Oktober 1951, Turkiye menandatangani Protokol Aksesi yang meresmikan proses masuknya ke dalam aliansi.

Pada 18 Februari 1952, Turkiye resmi menjadi anggota NATO bersama Yunani dalam gelombang perluasan pertama aliansi.

Selama Perang Dingin, Turkiye menjadi salah satu pilar utama pertahanan NATO di kawasan tenggara dengan menjadi tuan rumah berbagai infrastruktur militer penting, termasuk Pangkalan Udara Incirlik di Adana.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Turkiye memperluas perannya dari pertahanan wilayah menjadi salah satu kontributor utama misi penjaga perdamaian dan stabilisasi NATO di luar negeri.

Peran strategis dalam NATO

Turkiye berada di sisi tenggara NATO, di persimpangan Eropa, Asia, dan Timur Tengah, sehingga memiliki posisi penting dalam arsitektur keamanan aliansi.

Turkiye juga mengendalikan akses menuju Laut Hitam melalui Selat Bosporus dan Dardanella berdasarkan Konvensi Montreux 1936, yang memberi Ankara kewenangan mengatur lalu lintas kapal perang pada masa konflik.

Turkiye memiliki kekuatan militer aktif terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat.

Menjelang KTT NATO, isu belanja pertahanan dan pembagian beban menjadi agenda utama. Berdasarkan laporan tahunan NATO 2025, belanja pertahanan Turkiye diperkirakan mencapai 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Turkiye juga menyumbang 6,301 persen dari anggaran bersama NATO dan menempati peringkat ketujuh di antara 32 negara anggota.

Menurut Kementerian Luar Negeri Turkiye, total kontribusi negara itu diproyeksikan mencapai 300 juta euro pada 2026 dan meningkat menjadi 620 juta euro pada 2030.

Turkiye juga menguasai sekitar 65 persen pangsa ekspor drone militer global yang kini menjadi salah satu komponen penting dalam peperangan modern.

Misi NATO

Pasukan Turkiye telah berpartisipasi dalam berbagai operasi NATO selama beberapa dekade terakhir, termasuk di Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, dan Irak.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Turkiye memperluas keterlibatannya dalam operasi manajemen krisis dan dukungan perdamaian, khususnya di kawasan Balkan.

Pada pertengahan 1990-an, pasukan Turkiye menjadi salah satu kekuatan utama dalam misi Implementation Force (IFOR) dan Stabilization Force (SFOR) di Bosnia dan Herzegovina.

Turkiye hingga kini tetap menjadi salah satu kontributor terbesar dalam Pasukan NATO di Kosovo (KFOR), di mana Mayor Jenderal Ozkan Ulutas memimpin misi penjaga perdamaian multinasional tersebut dalam dua periode antara 2023 hingga 2026.

Sebagai salah satu kontributor utama misi NATO di Afghanistan pada 2001-2021, Turkiye mengerahkan ribuan personel dalam International Security Assistance Force (ISAF) dan Resolute Support Mission setelah serangan 11 September. Pasukan Turkiye juga dua kali memimpin brigade multinasional di Kabul serta mengamankan pusat logistik penting dan bandara internasional ibu kota Afghanistan.

Sejak 2018 hingga NATO menarik seluruh personelnya dari Baghdad pada Maret 2026, Turkiye menjadi salah satu penyumbang utama personel dan penasihat dalam Misi NATO di Irak untuk mendukung peningkatan kapasitas antiterorisme di kawasan.

Turkiye juga menjadi tuan rumah Markas Komando Angkatan Darat NATO (LANDCOM) yang didirikan di Izmir pada 2012.

NATO juga memberikan dukungan kepada Turkiye saat terjadi bencana. Setelah gempa bumi dahsyat pada 6 Februari 2023, negara-negara anggota NATO mengirim tim pencarian dan penyelamatan, bantuan medis, serta tempat penampungan darurat sebagai wujud solidaritas aliansi.

KTT NATO di Ankara akan menjadi kali kedua Turkiye menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin NATO setelah sebelumnya menggelar KTT NATO di Istanbul pada 2004.