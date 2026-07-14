Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan kehancuran di Jalur Gaza merupakan hasil dari "kebijakan yang disengaja" dan mengaku kondisi tersebut menimbulkan "perasaan baik" baginya

Menhan Israel sebut kehancuran Gaza timbulkan "perasaan baik" Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan kehancuran di Jalur Gaza merupakan hasil dari "kebijakan yang disengaja" dan mengaku kondisi tersebut menimbulkan "perasaan baik" baginya

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan kehancuran luas di Jalur Gaza menimbulkan "perasaan baik" baginya. Ia menyebut kondisi tersebut merupakan hasil dari "kebijakan yang disengaja" untuk menghilangkan ancaman, sekaligus mengumumkan rencana pembentukan tiga pos permukiman yang terkait dengan militer di Gaza utara.

Dalam pernyataan saat mengunjungi Gaza utara yang disiarkan Channel 14 Israel pada Senin, Katz juga mengumumkan rencana mendirikan tiga pos permukiman tersebut.

Saat ditanya mengenai perasaannya melihat kehancuran di Gaza, Katz menjawab, "Perasaan yang baik, bukan?"

Ia mengklaim kehancuran tersebut merupakan hasil dari "kebijakan yang disengaja" yang dirancang untuk menghilangkan ancaman.

Menurut Katz, Israel telah meninggalkan strategi sebelumnya yang hanya melakukan operasi militer sementara.

"Alih-alih masuk lalu keluar, kini tentara berada di dalam, para teroris berada di luar, dan rumah-rumah telah dihancurkan," katanya.

Katz usulkan kehadiran permanen di Gaza utara

Channel 14 melaporkan salah satu momen penting dalam kunjungan tersebut adalah usulan Katz untuk membangun kehadiran permanen warga Yahudi di Gaza utara.

Katz mengatakan ia berencana mendirikan tiga pos Nahal di lokasi yang pernah ada di Gaza utara sebelum Israel menarik diri dari wilayah tersebut pada 2005.

Pos Nahal merupakan kelompok permukiman yang terkait dengan militer dan secara historis digunakan untuk membangun permukiman baru sebelum berkembang menjadi komunitas sipil.

Katz mengklaim langkah tersebut diperlukan demi alasan keamanan dan akan memperkuat kendali Israel serta pertahanan komunitas di sekitarnya ketika waktunya tiba.

Infrastruktur Gaza rusak parah

Sejak perang yang oleh sumber Palestina disebut sebagai genosida dimulai pada 8 Oktober 2023, Jalur Gaza mengalami kerusakan luas.

Menurut data Palestina, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 173.000 lainnya terluka.

Serangan Israel juga merusak atau menghancurkan sekitar 91 persen infrastruktur di wilayah tersebut.