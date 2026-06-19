Ketua Parlemen Iran menegaskan mereka akan memberikan respons tegas apabila AS melanggar komitmen dalam nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani kedua negara

Ketua parlemen Iran ancam respons keras jika AS langgar kesepakatan atau ajukan tuntutan berlebihan Ketua Parlemen Iran menegaskan mereka akan memberikan respons tegas apabila AS melanggar komitmen dalam nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani kedua negara

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan bahwa Teheran akan memberikan respons keras apabila Amerika Serikat melanggar kesepakatan yang telah dicapai atau mengajukan tuntutan yang dinilai berlebihan dalam proses negosiasi mendatang.

"Dalam hal terjadi pelanggaran komitmen, pelanggaran perjanjian, atau tuntutan berlebihan dari pihak lain, kami tidak akan ragu untuk memberikan respons yang menghancurkan kepada musuh. Mereka sudah menerima tamparan dalam perang. Jika mereka memilih menempuh jalan yang sama lagi, mereka akan menerima tamparan yang jauh lebih keras," tulis Ghalibaf melalui platform media sosial X pada Jumat.

Ghalibaf menegaskan bahwa tugas yang diberikan oleh Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei adalah memastikan pelaksanaan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan terus menjalankan arahan yang telah ditetapkan oleh pemimpin tertinggi Iran.

Pada Rabu malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik "Nota Kesepahaman Islamabad" yang dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengakhiri perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Washington dan Teheran akan menjalani perundingan selama 60 hari dengan kemungkinan perpanjangan waktu guna mencapai perjanjian final yang mencakup program nuklir Iran dan pencabutan sanksi internasional.