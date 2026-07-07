Kanselir Jerman sebut KTT NATO Ankara perkuat pilar Eropa

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan KTT NATO di Ankara akan menyampaikan pesan kekuatan dan persatuan di tengah situasi global yang penuh ketegangan dan konflik

Jerman: Eropa siap ambil tanggung jawab lebih besar di NATO Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan KTT NATO di Ankara akan menyampaikan pesan kekuatan dan persatuan di tengah situasi global yang penuh ketegangan dan konflik

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan KTT NATO di Ankara akan menyampaikan pesan “kekuatan dan persatuan” di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik global. Ia menegaskan Eropa membutuhkan NATO yang kuat dan bersatu sebagai penjamin kebebasan serta keamanan.

“KTT NATO di Ankara berlangsung pada masa yang penuh gejolak, dan pada masa seperti ini kita membutuhkan NATO yang kuat dan bersatu sebagai penjamin kebebasan dan keamanan kita,” kata Merz kepada wartawan di bandara Berlin sebelum bertolak ke Ankara, Selasa.

Merz mengatakan negara-negara sekutu Eropa siap memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam aliansi dengan meningkatkan belanja pertahanan dan memperkuat kemampuan militer, sehingga pilar Eropa dalam NATO menjadi lebih kuat.

Kanselir Jerman itu menyebut dirinya telah menggelar pembicaraan intensif dalam beberapa pekan terakhir dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, para pemimpin Eropa lainnya, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte untuk memastikan KTT tersebut menghasilkan keputusan positif.

“Saya berharap, bersama-sama, kita dapat membangun ‘Spirit of Ankara’ dalam KTT ini,” ujar Merz.

“Kita sedang membangun NATO yang lebih bercorak Eropa agar NATO tetap dapat menjadi aliansi transatlantik. Itulah pesan yang harus keluar dari KTT ini,” tambahnya.

Ia menegaskan tujuan pertemuan tersebut adalah mewujudkan kerja sama transatlantik yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan Eropa secara signifikan.