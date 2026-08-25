Jepang tegaskan dukungan terhadap ICC di tengah sanksi AS

Jepang kembali menegaskan dukungan terhadap Presiden ICC Tomoko Akane setelah Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik respons awal Tokyo terhadap sanksi AS

Jepang siap beri dukungan kepada Presiden ICC setelah dijatuhi sanksi AS Jepang kembali menegaskan dukungan terhadap Presiden ICC Tomoko Akane setelah Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik respons awal Tokyo terhadap sanksi AS

Jepang pada Senin kembali menegaskan dukungannya terhadap Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tomoko Akane setelah kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik respons awal Tokyo yang dinilai lemah terhadap sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap hakim asal Jepang tersebut, menurut laporan Kyodo News.

Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan pemerintah telah menjalin komunikasi erat dengan Akane dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.

“Jika ada dukungan yang perlu kami berikan, kami akan memastikan untuk melakukannya,” kata Kihara, menurut Kyodo.

Pernyataan itu disampaikan setelah kelompok-kelompok HAM internasional mengkritik respons pemerintah Jepang terhadap sanksi Washington.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Kementerian Luar Negeri Jepang pekan lalu menyebut sanksi tersebut “sangat disayangkan,” tetapi tidak secara langsung mengecam langkah AS.

Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard melalui platform media sosial AS X menilai tanggapan Tokyo terlalu lemah.

“Ini merupakan reaksi yang cukup lemah dari Jepang terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada warga negaranya sekaligus Presiden ICC. Mereka ‘mencatat’ sanksi tersebut dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap ICC,” katanya.

Direktur Human Rights Watch Jepang Kanae Doi juga mengatakan pemerintah Jepang seharusnya melanjutkan dukungan jangka panjangnya terhadap ICC dengan “mengecam keras” tindakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap pengadilan tersebut.

Kihara mengakui adanya “berbagai pandangan” mengenai respons pemerintah, tetapi menolak menanggapi kritik tersebut satu per satu.

Dia kembali menegaskan dukungan Jepang terhadap ICC dan tatanan internasional yang berdasarkan supremasi hukum.

Washington pekan lalu menjatuhkan sanksi terhadap Akane dan jaksa ICC Abdoulaye Seye.

Seye terlibat dalam upaya meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.