Teheran menyatakan fokus saat ini adalah implementasi MoU dengan Amerika Serikat, termasuk pencairan aset yang dibekukan dan ekspor minyak Iran

Iran: Tidak ada agenda perundingan dengan AS dalam waktu dekat Teheran menyatakan fokus saat ini adalah implementasi MoU dengan Amerika Serikat, termasuk pencairan aset yang dibekukan dan ekspor minyak Iran

Iran menyatakan tidak ada perundingan yang dijadwalkan dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan, seraya menegaskan bahwa fokus utama Teheran saat ini adalah pelaksanaan nota kesepahaman mengenai penghentian perang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran sekaligus juru bicara tim perunding Esmaeil Baqaei mengatakan Teheran saat ini memprioritaskan pelaksanaan seluruh ketentuan dalam nota kesepahaman dan "secara serius" terus mengupayakan pemenuhan hak-haknya, menurut kantor berita pemerintah IRNA.

Baqaei mengatakan Amerika Serikat telah menerbitkan izin yang diperlukan berdasarkan Pasal 10 nota kesepahaman terkait penjualan minyak Iran, dan Teheran kini memantau pelaksanaan ketentuan tersebut.

Mengenai Pasal 11 yang mengatur pencairan aset Iran yang dibekukan, Baqaei mengatakan proses implementasi juga sedang berlangsung. Ia menambahkan delegasi ahli Iran akan berkunjung ke Doha pada pekan ini untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan tersebut.

Ia menegaskan Iran belum memasuki tahap perundingan untuk mencapai kesepakatan final. Menurutnya, Pasal 13 nota kesepahaman menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai perjanjian komprehensif "baru dapat dimulai" setelah Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11 dilaksanakan serta penerapannya terus berlanjut.

Baqaei juga membantah laporan mengenai kemungkinan pertemuan dengan pejabat senior Amerika Serikat di Doha selama kunjungan delegasi Iran. Ia mengatakan jika ada kunjungan pejabat Amerika Serikat ke Qatar, hal tersebut tidak berkaitan dengan misi teknis Iran.

"Tidak akan ada pertemuan perundingan dengan pihak Amerika pada tingkat apa pun dalam beberapa hari ke depan," katanya.

Nota kesepahaman Islamabad yang terdiri atas 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyusul ketegangan selama beberapa pekan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Pasal 1 mengatur gencatan senjata dan penghentian operasi militer, Pasal 4 membahas situasi di Lebanon serta pengaturan penarikan pasukan Israel, sedangkan Pasal 5 mengatur koordinasi sementara mengenai pelayaran dan keamanan di Selat Hormuz. Sementara itu, Pasal 10 dan Pasal 11 masing-masing mengatur ekspor minyak Iran serta akses terhadap aset Iran yang dibekukan.