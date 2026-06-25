Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan pelayaran yang aman di Selat Hormuz hanya dapat dilakukan melalui jalur yang disetujui Teheran dan mewajibkan setiap kapal berkoordinasi dengan Angkatan Laut IRGC

Iran tegaskan pelayaran di Selat Hormuz harus melalui jalur yang disetujui Teheran Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan pelayaran yang aman di Selat Hormuz hanya dapat dilakukan melalui jalur yang disetujui Teheran dan mewajibkan setiap kapal berkoordinasi dengan Angkatan Laut IRGC

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz hanya dapat dilakukan melalui jalur yang disetujui Teheran, seraya memperingatkan kapal-kapal agar tidak menggunakan rute pelayaran baru yang diumumkan tanpa koordinasi dengan Iran.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Iran IRNA, Angkatan Laut IRGC menyebut setiap rute baru yang diumumkan di jalur perairan strategis tersebut tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan Republik Islam Iran sebagai sesuatu yang "tidak dapat diterima" dan "sangat berbahaya."

"Satu-satunya jalur yang diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz adalah jalur yang diumumkan oleh Republik Islam Iran," demikian pernyataan IRGC.

IRGC juga menyatakan setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz wajib berkoordinasi dengan Angkatan Laut IRGC melalui Kanal Maritim Internasional 16, serta memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan ditindak.

Pada 17 Juni, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri perang antara kedua negara dan mencapai kesepakatan damai yang bersifat permanen.

Kawasan tersebut sempat berada dalam ketegangan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan Teheran terhadap aset-aset Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April.