Teheran dan Muscat telah mencapai kesepahaman mengenai peta lalu lintas kapal di Selat Hormuz serta berupaya membentuk mekanisme untuk menjamin keamanan pelayaran, melindungi lingkungan, dan menangani kejahatan maritim

Iran sebut perundingan dengan Oman soal Selat Hormuz berlangsung konstruktif Teheran dan Muscat telah mencapai kesepahaman mengenai peta lalu lintas kapal di Selat Hormuz serta berupaya membentuk mekanisme untuk menjamin keamanan pelayaran, melindungi lingkungan, dan menangani kejahatan maritim

Iran mengatakan perundingan dengan Oman mengenai pelayaran melalui Selat Hormuz berjalan "lancar dan konstruktif", dengan kedua pihak telah mencapai kesepahaman mengenai peta lalu lintas pelayaran dan kini membahas sejumlah rincian teknis.

"Kesepahaman telah dicapai mengenai peta lalu lintas pelayaran dan konsultasi terus dilakukan untuk menyelesaikan beberapa poin teknis dalam pernyataan bersama," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei dalam konferensi pers mingguan, seperti dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim.

Ia mengatakan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan lalu lintas maritim yang aman, melindungi lingkungan, dan menangani "kejahatan maritim."

"Juga telah ditekankan bahwa dalam penyediaan layanan maritim kepada kapal, biaya dan tarif terkait akan dikenakan," tambahnya.

Baqaei mengatakan tujuan utama perundingan yang sedang berlangsung antara Teheran dan Muscat adalah "mencapai kesepahaman yang berkelanjutan yang menjamin keamanan penuh di selat tersebut."

Ia menambahkan pembicaraan dengan Oman "hanya merupakan proses bilateral untuk menentukan rute aman bagi pelayaran internasional dan tidak ada kaitannya dengan perbedaan politik."

Baqaei juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali hingga Washington memenuhi tuntutan Teheran, termasuk mengakhiri blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika perundingan mengenai masa depan pelayaran melalui Selat Hormuz masih menemui jalan buntu.

Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman pada Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar yang mengakhiri permusuhan aktif dan membuka perundingan menuju kesepakatan yang lebih luas.

Nota kesepahaman tersebut mengatur pemulihan secara bertahap pelayaran komersial melalui Selat Hormuz, namun pelaksanaannya kemudian terhenti setelah kedua pihak saling menuduh melanggar ketentuan kesepakatan.

Dalam konferensi pers tersebut, Baqaei juga mengatakan keputusan akhir mengenai susunan dan tingkat delegasi Iran yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada September belum ditetapkan dan akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang.