Iran menegaskan keputusan mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat belum final dan masih menunggu persetujuan otoritas terkait

Iran sebut laporan soal penandatanganan kesepakatan dengan AS masih spekulasi Iran menegaskan keputusan mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat belum final dan masih menunggu persetujuan otoritas terkait

Iran menegaskan bahwa keputusan mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat sepenuhnya berada di tangan otoritas berwenang negara itu, di tengah spekulasi media mengenai waktu dan lokasi penandatanganan perjanjian.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan berbagai laporan yang beredar saat ini terkait kesepakatan dengan Washington masih bersifat spekulatif dan masyarakat perlu menunggu keputusan resmi dari lembaga terkait.

“Masalah ini harus dilihat dalam kerangka spekulasi media,” kata Baqaei seperti dikutip kantor berita resmi IRNA, Kamis.

Ia menegaskan bahwa informasi resmi hanya akan diumumkan setelah proses pengambilan keputusan di tingkat nasional selesai dilakukan.

“Poin pentingnya adalah ketika keputusan final telah diambil, informasi tersebut akan disampaikan,” ujarnya.

Menurut Baqaei, mekanisme pengambilan keputusan di Iran sudah jelas dan otoritas yang berwenang harus terlebih dahulu menyetujui secara rinci teks kesepahaman maupun kemungkinan perjanjian yang akan dicapai dengan Amerika Serikat.

“Setelah keputusan final diambil, kami akan mengeluarkan pernyataan resmi,” katanya.

Baqaei juga menyebut persoalan lain yang berkaitan dengan bentuk dan mekanisme penandatanganan kesepakatan akan dibahas pada tahap berikutnya.

“Mengenai hal-hal lain yang terkait dengan isu ini, termasuk bentuk penandatanganan kesepahaman, akan dibahas kemudian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai informasi yang beredar sejauh ini mengenai waktu maupun mekanisme penandatanganan sebagian besar merupakan spekulasi media.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembatalan rencana serangan militer terhadap Iran pada Kamis malam dan munculnya laporan media Iran bahwa rancangan kesepahaman sedang ditinjau oleh lembaga pengambil keputusan tingkat tinggi.

Sebelumnya, Kantor Berita Fars melaporkan peluang persetujuan kesepakatan oleh otoritas tertinggi Iran tergolong tinggi setelah Amerika Serikat disebut menerima teks usulan yang diajukan Teheran.

Trump juga mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa pihaknya telah mencapai penyelesaian besar terkait konflik dengan Iran dan hanya tinggal menuntaskan finalisasi dokumen dalam beberapa hari ke depan sebelum kemungkinan penandatanganan perjanjian, yang menurutnya dapat berlangsung di Eropa.