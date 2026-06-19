Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Israel hanya memiliki kepentingan untuk mempertahankan perang berkepanjangan, menyusul pernyataan kontroversial Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir

Iran sebut Israel terus mendorong konflik di Timur Tengah Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Israel hanya memiliki kepentingan untuk mempertahankan perang berkepanjangan, menyusul pernyataan kontroversial Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat menuduh Israel hanya memiliki satu kepentingan, yakni "perang tanpa akhir", sebagai tanggapan atas pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerukan agar Lebanon "dibakar" setelah empat tentara Israel tewas di Lebanon selatan.

Dalam unggahannya di platform media sosial X, Araghchi mengatakan pernyataan Ben-Gvir bukanlah "ocehan orang gila genosida biasa", melainkan pernyataan terbuka dari menteri keamanan nasional Israel.

"Kultus kematian genosida yang bermarkas di Tel Aviv merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia," tulis Araghchi.

"Itu mengancam semua manusia. Satu-satunya kepentingan mereka adalah perang tanpa akhir," tambahnya.

Pernyataan Araghchi muncul setelah Ben-Gvir menyerukan eskalasi besar-besaran di Lebanon menyusul pengumuman militer Israel bahwa empat tentaranya tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan.

"Dengan segala hormat kepada Amerika, Israel harus menjelaskan kepada seluruh dunia bahwa darah anak-anak kami dan keamanan warga kami tidak bisa dikorbankan. Seluruh Lebanon harus dibakar," tulis Ben-Gvir di X.

Ia juga mengatakan telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, termasuk dalam pertemuan pribadi mereka, bahwa "untuk setiap air mata ibu Israel, seribu ibu Lebanon harus menangis."

"Sudah cukup dengan permainan pingpong. Di Timur Tengah, Anda tidak menang dengan respons yang terukur dan menahan diri. Anda harus bertindak habis-habisan. Menghancurkan. Melumpuhkan teror," kata Ben-Gvir.

Meski kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran mencakup ketentuan untuk mengakhiri permusuhan di Lebanon, Israel dilaporkan meningkatkan serangannya setelah tengah malam.

Sebelumnya pada Jumat, sedikitnya 31 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangkaian serangan Israel di Lebanon selatan dan timur, menurut Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA).

Berdasarkan data resmi terbaru, ofensif militer Israel di Lebanon yang dimulai pada 2 Maret telah menewaskan 3.912 orang, melukai 11.873 lainnya, serta menyebabkan lebih dari satu juta warga mengungsi.

Selama kampanye militer terbaru tersebut, pasukan Israel dilaporkan maju lebih dari 10 kilometer ke wilayah Lebanon.