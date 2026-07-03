Bagi Uni Eropa, kunjungan Kaja Kallas ke Ankara bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi bagian dari perubahan strategi yang dipicu dinamika keamanan kawasan dan meningkatnya arti penting Turkiye dalam arsitektur pertahanan Eropa.

Hubungan Turkiye-Uni Eropa memasuki babak baru: Sebuah keniscayaan geopolitik Bagi Uni Eropa, kunjungan Kaja Kallas ke Ankara bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi bagian dari perubahan strategi yang dipicu dinamika keamanan kawasan dan meningkatnya arti penting Turkiye dalam arsitektur pertahanan Eropa.

[Dosen Hubungan Internasional Universitas Sakarya, Dr. Filiz Cicioglu, menulis berita analisis untuk Anadolu mengenai kunjungan delegasi Uni Eropa (UE) ke Ankara serta perubahan dinamika geopolitik dalam hubungan Turkiye-Uni Eropa.]

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu ciri paling menonjol dari sistem internasional adalah kembalinya geopolitik sebagai pusat kebijakan luar negeri. Perang Rusia-Ukraina, krisis yang semakin dalam di Timur Tengah, isu keamanan energi, migrasi tidak teratur, meningkatnya arti strategis Laut Hitam, serta ketidakpastian pendekatan Amerika Serikat terhadap keamanan Eropa telah mengubah secara signifikan prioritas kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE).

Di tengah perubahan tersebut, Turkiye tidak lagi dipandang semata sebagai negara kandidat yang dinilai berdasarkan proses aksesi, melainkan kembali muncul sebagai mitra strategis yang tak tergantikan bagi keamanan dan stabilitas Eropa.

Kunjungan Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Kaja Kallas ke Ankara bersama Komisaris Perluasan Marta Kos serta Komisaris Urusan Dalam Negeri dan Migrasi Magnus Brunner mencerminkan perubahan tersebut. Karena itu, kunjungan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai agenda diplomatik rutin. Yang lebih penting adalah bagaimana perubahan persepsi keamanan Eropa mulai mengubah pendekatan Brussel terhadap Turkiye.

Apa makna kunjungan pejabat Uni Eropa ke Ankara?

Salah satu aspek paling mencolok dari kunjungan tersebut adalah komposisi delegasi. Tidak hanya Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri yang datang ke Ankara, tetapi juga komisaris yang menangani perluasan dan migrasi.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Brussel tidak lagi melihat Turkiye hanya dari satu bidang kebijakan. Isu keamanan, pertahanan, migrasi, perluasan, energi, ekonomi, hingga stabilitas kawasan kini dibahas dalam satu kerangka yang terpadu.

Dalam konteks ini, kunjungan tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kontak politik tingkat tinggi paling komprehensif antara Turkiye dan Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Waktu pelaksanaannya juga memiliki makna penting. Kunjungan dilakukan tepat pada hari berakhirnya masa Presidensi Dewan Uni Eropa yang dipegang Siprus Yunani. Selama masa kepemimpinan Siprus Yunani, peluang munculnya terobosan baru dalam hubungan Turkiye-Uni Eropa dinilai sangat terbatas.

Karena itu, pelaksanaan kunjungan tepat setelah berakhirnya masa tersebut dapat dipandang sebagai sinyal simbolis bahwa Brussel ingin memulai babak baru di bawah presidensi Irlandia dengan agenda yang lebih konstruktif dan pragmatis terhadap Turkiye.

Kunjungan tersebut juga berlangsung menjelang KTT NATO, sehingga bukan sebuah kebetulan. Ketika keamanan Eropa dan keamanan transatlantik semakin saling berkaitan, Turkiye tidak hanya berstatus sebagai negara kandidat UE, tetapi juga merupakan salah satu aktor militer terpenting di NATO.

Pertemuan di Ankara memberikan kesempatan untuk meninjau kembali berbagai prioritas bersama, mulai dari keamanan, industri pertahanan, Ukraina, Laut Hitam, hingga krisis kawasan. Dengan demikian, kunjungan tersebut menjadi bagian dari kerangka strategis yang lebih luas yang berkaitan dengan masa depan arsitektur keamanan Euro-Atlantik.

Penyebab perubahan ini cukup jelas. Banyak persoalan yang dihadapi Eropa saat ini tidak dapat dikelola tanpa keterlibatan Turkiye. Keamanan Laut Hitam tidak dapat dijamin tanpa Turkiye. Perkembangan di Timur Tengah juga sulit dikelola tanpa mempertimbangkan Ankara.

Demikian pula dalam isu migrasi tidak teratur, kebijakan yang berkelanjutan hampir mustahil diwujudkan tanpa kerja sama Turkiye. Target Eropa untuk memperkuat kapasitas pertahanan juga sulit dicapai jika mengabaikan industri pertahanan dan kemampuan militer Turkiye.

Karena itu, nilai strategis Turkiye terus meningkat terlepas dari sejauh mana kemajuan proses aksesi ke Uni Eropa. Bagi Brussel, mempertahankan hubungan dengan Turkiye semata-mata dalam kerangka keanggotaan tidak lagi mencerminkan kepentingan strategis Eropa.

Bagi Eropa yang menghadapi tantangan keamanan, fragmentasi kebijakan luar negeri, dan kebutuhan memperkuat kapasitas pertahanan, Turkiye merupakan mitra yang tak tergantikan berkat letak geografis, kekuatan militer, jaringan diplomatik, dan pengalaman dalam pengelolaan krisis.

Dengan kata lain, Brussel mulai memandang Turkiye bukan sekadar negara kandidat, tetapi sebagai salah satu pilar penting ketahanan geopolitik Eropa.

Harapan Turkiye dan langkah yang diperlukan

Dari sudut pandang Turkiye, kunjungan tersebut menjadi peluang penting untuk menghidupkan kembali hubungan yang selama ini berjalan stagnan.

Harapan Ankara pun jelas, yakni mempertahankan perspektif keanggotaan, memperbarui Uni Pabean, mendorong kemajuan liberalisasi visa, melibatkan Turkiye dalam inisiatif pertahanan baru Eropa, serta membangun hubungan yang lebih institusional.

Turkiye ingin dipandang bukan hanya sebagai mitra yang dicari ketika terjadi krisis, melainkan sebagai aktor strategis yang turut membentuk masa depan Eropa.

Faktor yang akan menentukan pada periode mendatang adalah apakah kontak diplomatik ini mampu menghasilkan langkah-langkah konkret.

Kemajuan dalam pembaruan Uni Pabean, liberalisasi visa, kerja sama industri pertahanan, pengelolaan migrasi, dan pelembagaan dialog kebijakan luar negeri akan menjadi tolok ukur keberhasilan kunjungan tersebut.

Jika tidak, maka kunjungan ke Ankara hanya akan menjadi simbol diplomatik tanpa menghasilkan perubahan nyata.

Di sisi lain, kritik normatif Uni Eropa terhadap Turkiye diperkirakan tetap akan menjadi bagian dari hubungan kedua pihak.

Namun, situasi internasional saat ini membuat hubungan yang hanya dipandang dari perspektif normatif menjadi semakin tidak memadai. Di tengah meningkatnya persaingan geopolitik, redefinisi keamanan Eropa, dan berbagai krisis yang berlangsung bersamaan, melihat hubungan Turkiye-Uni Eropa hanya melalui kriteria normatif akan menghasilkan analisis yang tidak utuh.

Kepentingan keamanan dan strategi Eropa menuntut terbentuknya kemitraan yang lebih realistis dan komprehensif dengan Turkiye.

Karena itu, tantangan utama bagi Uni Eropa bukanlah meninggalkan nilai-nilai normatif, melainkan memadukannya dengan realitas geopolitik melalui pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang dan fungsional.

Meski demikian, perubahan pendekatan geopolitik tersebut tidak berarti persoalan struktural dalam hubungan Turkiye-Uni Eropa telah terselesaikan.

Isu Siprus, Mediterania Timur, serta kelelahan perluasan di dalam Uni Eropa masih menjadi hambatan utama.

Oleh sebab itu, kunjungan ke Ankara sebaiknya dipahami sebagai tanda dimulainya era baru, ketika kedua pihak mulai kembali melihat satu sama lain sebagai mitra strategis akibat perubahan situasi internasional, terlepas dari proses keanggotaan Uni Eropa.

Di saat kebutuhan Eropa terhadap Turkiye terus meningkat, Ankara juga berupaya membangun hubungan yang lebih seimbang, institusional, dan strategis dengan Uni Eropa.

Pertanyaan utama ke depan adalah apakah kebutuhan geopolitik yang saling menguntungkan ini dapat berkembang menjadi kerja sama yang permanen dan berkelanjutan.

*Dr. Filiz Cicioglu adalah dosen pada Departemen Hubungan Internasional Universitas Sakarya.

(Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Anadolu.)