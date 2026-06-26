Hizbullah menolak perundingan Lebanon-Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan menegaskan Israel harus menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon tanpa syarat

Hizbullah tolak perundingan Lebanon-Israel yang dimediasi AS Hizbullah menolak perundingan Lebanon-Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan menegaskan Israel harus menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon tanpa syarat

Kelompok Hizbullah pada Jumat menolak perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel di Washington, seraya menegaskan bahwa Israel harus menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon tanpa syarat.

"Israel harus pergi tanpa syarat, dan komitmen apa pun yang memengaruhi kedaulatan Lebanon tidak akan diterima. Tidak seorang pun berhak menandatangani kesepakatan apa pun," kata Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem dalam pidato yang disiarkan televisi.

Qassem juga mendesak para pemimpin politik Lebanon untuk mengambil sikap yang bersatu dalam perundingan tersebut dan menolak apa yang ia sebut sebagai "dikte" Israel.

"Tidak akan ada normalisasi, tidak akan ada pengakhiran permusuhan, tidak ada keuntungan bagi Israel, dan tidak ada sedikit pun kehadiran Israel di wilayah Lebanon," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan putaran kelima perundingan Lebanon-Israel di Washington selama satu hari, setelah sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Kamis di tengah perbedaan pandangan mengenai cakupan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Sebelumnya pada Jumat, Channel 12 Israel melaporkan adanya kemajuan secara hati-hati dalam pembahasan mengenai "rencana percontohan" yang didukung Amerika Serikat untuk sejumlah wilayah di Lebanon selatan.

The Jerusalem Post melaporkan usulan tersebut mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah wilayah sebagai imbalan atas pengerahan tentara Lebanon dan pembongkaran infrastruktur militer Hizbullah.

Perbedaan utama dalam perundingan berpusat pada lokasi dimulainya pelaksanaan kesepakatan. Washington dan Beirut menginginkan pelaksanaan dimulai di wilayah yang saat ini diduduki pasukan Israel, sedangkan Tel Aviv mengusulkan dimulai di wilayah yang tidak ditempati pasukannya untuk menilai kemampuan tentara Lebanon dalam mencegah aktivitas Hizbullah.

Israel masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian di antaranya telah diduduki selama puluhan tahun dan sebagian lainnya direbut dalam perang 2023-2024.

Menurut otoritas Lebanon, sejak 2 Maret 2026 serangan Israel telah menewaskan 4.230 orang, melukai 12.179 lainnya, serta menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.