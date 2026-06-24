Presiden Donald Trump memerintahkan Departemen Kehakiman AS menyelidiki perusahaan minyak karena dinilai tidak menurunkan harga bensin secepat penurunan harga minyak mentah

Harga minyak turun, Trump desak perusahaan minyak turunkan harga bensin Presiden Donald Trump memerintahkan Departemen Kehakiman AS menyelidiki perusahaan minyak karena dinilai tidak menurunkan harga bensin secepat penurunan harga minyak mentah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu dini hari mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan minyak terkait tingginya harga bensin yang masih dibayar konsumen.

Melalui platform Truth Social miliknya, Trump menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menurunkan harga bahan bakar di tingkat konsumen sejalan dengan penurunan harga minyak mentah yang mereka bayarkan.

"Perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menurunkan harga di pompa bensin secara sebanding dengan penurunan tajam harga minyak yang mereka bayar. Harga minyak turun sangat cepat. Dengan kata lain, konsumen sedang 'diperas'," tulis Trump.

"Saya telah menginstruksikan DOJ untuk segera mulai menyelidiki hal ini. Harga bensin harus mulai turun jauh lebih cepat daripada yang saya lihat sekarang," tambahnya.

Pada Selasa, Trump mengatakan harga rata-rata bensin secara nasional telah turun sebesar 0,60 dolar AS per galon dibandingkan beberapa waktu lalu.

Pekan lalu, harga rata-rata bensin di Amerika Serikat turun ke bawah 4 dolar AS per galon untuk pertama kalinya sejak Maret setelah AS dan Iran mengumumkan nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik di antara keduanya dan memulihkan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.