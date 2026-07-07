Erdogan terima Sekjen NATO jelang KTT NATO 2026 di Ankara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menerima Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Ankara sehari menjelang pembukaan KTT NATO 2026

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menerima Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Kompleks Kepresidenan Ankara, Senin, sehari menjelang dimulainya KTT ke-36 Kepala Negara dan Pemerintahan NATO yang akan berlangsung pada 7-8 Juli di ibu kota Turkiye.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu digelar di tengah rangkaian diplomasi intensif Presiden Erdogan dengan para pemimpin negara dan pejabat tinggi yang hadir dalam KTT NATO di Ankara.

Turkiye menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT NATO selama dua hari yang dimulai pada Selasa. Pertemuan tersebut mempertemukan para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota aliansi.

Selama menjelang pembukaan KTT, Erdogan terus menggelar pertemuan bilateral dengan para pemimpin dan pejabat senior yang menghadiri forum tersebut.

Dalam pertemuan dengan Rutte, kedua pihak membahas agenda utama KTT NATO di Ankara serta perkembangan situasi regional dan global, menurut Direktorat Komunikasi Turkiye.

Direktorat Komunikasi Turkiye menyampaikan melalui platform media sosial NSosyal bahwa pertemuan digelar setelah Rutte tiba di Ankara untuk menghadiri KTT para pemimpin NATO yang dimulai pada Selasa.

Erdogan menyatakan harapannya agar KTT yang diselenggarakan Turkiye menghasilkan keputusan-keputusan yang positif. Ia juga menegaskan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung.

Menurut Erdogan, KTT tersebut perlu membahas berbagai isu penting, mulai dari penguatan pertahanan kolektif hingga peningkatan kerja sama industri pertahanan di antara negara-negara sekutu.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Forum Industri Pertahanan yang menjadi bagian dari rangkaian KTT akan mendapat perhatian luas.