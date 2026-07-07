Erdogan dan Trump bahas F-35 serta pencabutan sanksi CAATSA

Dalam pertemuan bilateral di Ankara, Erdogan dan Trump membahas berbagai isu strategis, mulai dari program F-35, proyek pesawat tempur KAAN, hubungan Iran-Amerika Serikat, situasi di Gaza, hingga perang Rusia-Ukraina

Erdogan dan Trump bahas F-35, KAAN, Gaza hingga Rusia-Ukraina di Ankara Dalam pertemuan bilateral di Ankara, Erdogan dan Trump membahas berbagai isu strategis, mulai dari program F-35, proyek pesawat tempur KAAN, hubungan Iran-Amerika Serikat, situasi di Gaza, hingga perang Rusia-Ukraina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya akan mengupayakan pencabutan sanksi CAATSA terhadap Turkiye sekaligus mempertimbangkan pemulihan penjualan jet tempur F-35.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di sela KTT NATO di Ankara.

Dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral di Kompleks Kepresidenan Ankara, pada Selasa, Erdogan mengatakan pembahasan mengenai F-35 bukan isu baru dalam hubungan kedua negara.

"Persoalan F-35 bukan hal baru bagi kami. Kami telah membahasnya dengan Amerika Serikat sebelumnya dan kami telah menerima komitmen mengenai lima pesawat. Saya berharap KTT Para Pemimpin ini akan menghasilkan keputusan yang baik terkait F-35," kata Erdogan.

Ia mengatakan telah menguji kembali komitmen yang sebelumnya diberikan terkait F-35 dan meyakini Trump selalu menepati janjinya.

Erdogan juga mengatakan dirinya dan Trump membahas upaya memperbaiki hubungan Iran-Amerika Serikat demi mendorong perdamaian dunia.

"Kami berupaya mencari cara untuk membawa hubungan Iran dan Amerika Serikat ke arah yang lebih baik. Kami akan melakukan segala yang kami bisa demi mewujudkan perdamaian dunia," ujarnya.

Mengenai serangan Israel di Jalur Gaza, Erdogan mengatakan pembicaraannya dengan Trump juga mencakup upaya mewujudkan perdamaian di kawasan.

Ia menambahkan isu mesin pesawat tempur nasional KAAN juga akan dibahas dengan Trump dalam KTT NATO dan berharap memperoleh kabar positif mengenai proyek tersebut.

Terkait perang Rusia-Ukraina, Erdogan mengatakan kedua pemimpin akan membahas perkembangan terbaru dan memperkuat koordinasi sebagai dua negara penting dalam NATO.

Sementara itu, Trump mengatakan Turkiye telah menjadi negara yang sangat kuat secara militer di bawah kepemimpinan Erdogan.

"Saya sangat menghormati Presiden Erdogan. Ini benar-benar menguntungkan kedua negara," kata Trump.

Trump juga menyatakan hubungan Amerika Serikat dan Turkiye saat ini berada pada titik terbaik sepanjang sejarah serta menyebut Erdogan sebagai pemimpin yang dihormati di dunia.

Menanggapi pertanyaan mengenai F-35, Trump mengatakan Turkiye merupakan mitra yang jauh lebih setia dibandingkan negara-negara lain sehingga kemungkinan penjualan kembali pesawat tempur tersebut akan dipertimbangkan.

"Itu adalah pesawat yang luar biasa, yang terbaik saat ini, dan tentu saja akan menjadi salah satu opsi yang kami pertimbangkan," ujarnya.

Trump juga mengatakan kemungkinan dirinya tidak akan menghadiri KTT NATO apabila pertemuan tersebut tidak digelar di Turkiye.

"Sejujurnya, jika KTT NATO tidak diselenggarakan di Turkiye dan tidak ada sahabat saya, seorang pemimpin yang sangat kuat berada di sini, mungkin saya tidak akan datang," katanya.

Mengenai sanksi CAATSA, Trump mengatakan pemerintah Amerika Serikat dapat mencabut kebijakan tersebut terhadap Turkiye.