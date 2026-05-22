Demokrat kritik Trump terkait biaya hidup dan perang Iran

Para pemimpin Partai Demokrat Amerika Serikat mengecam Presiden Donald Trump dan Partai Republik karena dinilai memicu kenaikan biaya hidup, memperburuk ketidakstabilan global, serta mendorong praktik korupsi dalam pemerintahan.

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Partai Demokrat berfokus menekan biaya hidup dan menolak “perang sembrono” dengan Iran, sementara Partai Republik justru memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan politik.

“Trump dan Partai Republik membuat biaya hidup melonjak,” kata Schumer dalam konferensi pers bersama di Gedung Capitol pada Kamis.

“Demokrat ingin mengakhiri kekacauan yang mengancam komunitas kita di dalam dan luar negeri. Kami ingin mengakhiri perang sembrono dengan Iran ini,” tambahnya.

Schumer juga menyalahkan Partai Republik atas kenaikan harga bahan bakar serta menuduh mereka membantu Trump menyalahgunakan dana publik.

“Trump dan Partai Republik memicu keresahan dan membuat harga bensin tetap tinggi,” ujarnya.

Ia juga menuding Partai Republik membantu Trump “mencuri dari rakyat Amerika” untuk mendanai proyek-proyek politiknya.

Sementara itu, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan warga Amerika saat ini kesulitan menghadapi kenaikan biaya kebutuhan rumah tangga akibat kebijakan Partai Republik.

“Biaya hidup di luar kendali,” kata Jeffries.

“Biaya perumahan terlalu tinggi, tagihan belanja bahan makanan terlalu tinggi, harga bensin terlalu tinggi, tagihan utilitas terlalu tinggi, dan biaya layanan kesehatan terlalu tinggi. Amerika menjadi terlalu mahal, dan itu merupakan akibat langsung dari kegagalan kebijakan Partai Republik di bawah Trump,” ujarnya.

Jeffries mengatakan Partai Demokrat memprioritaskan upaya untuk menekan biaya hidup, mereformasi sistem kesehatan, dan menyelidiki praktik korupsi di Washington.

Ia juga menegaskan Partai Demokrat ingin mengendalikan badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), menghentikan perang mahal di Timur Tengah, serta memberantas korupsi di Kongres maupun Gedung Putih.