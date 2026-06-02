Pemimpin Demokrat Senat AS Chuck Schumer mengatakan Partai Demokrat akan terus mendorong pemungutan suara di Kongres guna membatasi keterlibatan militer AS dalam konflik dengan Iran

Demokrat AS terus dorong pemungutan suara untuk akhiri perang dengan Iran Pemimpin Demokrat Senat AS Chuck Schumer mengatakan Partai Demokrat akan terus mendorong pemungutan suara di Kongres guna membatasi keterlibatan militer AS dalam konflik dengan Iran

Pemimpin Minoritas Senat Amerika Serikat Chuck Schumer menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus mendorong pemungutan suara di Kongres untuk membatasi keterlibatan militer AS dalam konflik dengan Iran.

Berbicara di lantai Senat pada Senin, Schumer melontarkan kritik tajam terhadap penanganan situasi oleh Presiden Donald Trump dan menyerukan langkah Kongres untuk kembali menegaskan kewenangannya dalam urusan perang dan perdamaian.

“Trump telah berulang kali membuktikan bahwa dia tidak mampu mengeluarkan negara kita dari kekacauan ini. Kongres harus mengambil langkah,” kata Schumer.

Politikus Demokrat dari New York itu menyinggung upaya bipartisan menjelang Hari Peringatan (Memorial Day) bulan lalu, ketika Partai Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik mendukung pengajuan resolusi kewenangan perang (war powers resolution).

“Kami tidak akan berhenti memaksa diadakannya pemungutan suara untuk mengakhiri perang ini sampai perang yang membawa bencana ini benar-benar berakhir untuk selamanya.

“Trump dan sekutu-sekutunya di Senat mungkin tidak melihat urgensi untuk mengakhiri perang ini, tetapi Partai Demokrat dan rakyat Amerika melihatnya,” ujar Schumer.

Sementara itu, Trump pada Senin mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung “dengan sangat cepat.”

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Teheran kemudian membalas dengan serangan yang menargetkan Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, serta menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan lanjutan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen. Meski demikian, berbagai upaya untuk mencapai penyelesaian terus berlanjut.