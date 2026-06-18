Beijing menilai kesepakatan tahap pertama antara AS dan Iran memiliki arti penting dalam meredakan ketegangan regional dan memperkuat peluang terciptanya perdamaian yang lebih berkelanjutan

China dorong AS dan Iran jalankan komitmen dalam MoU Islamabad Beijing menilai kesepakatan tahap pertama antara AS dan Iran memiliki arti penting dalam meredakan ketegangan regional dan memperkuat peluang terciptanya perdamaian yang lebih berkelanjutan

China pada Kamis mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk tetap berpegang pada semangat Nota Kesepahaman Islamabad yang telah ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebagai langkah menuju penyelesaian konflik melalui diplomasi.

Penandatanganan kesepakatan tahap pertama antara Amerika Serikat dan Iran memiliki arti positif dalam meredakan ketegangan serta memperkuat momentum gencatan senjata, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kepada wartawan di Beijing.

Menurut Pakistan, yang menjadi mediator antara kedua pihak yang bertikai sejak 8 April atau beberapa pekan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran, Nota Kesepahaman Islamabad telah resmi berlaku dengan efek langsung setelah ditandatangani secara elektronik oleh Trump dan Pezeshkian pada Rabu malam hingga Kamis dini hari.

"China menyambut baik perkembangan ini," kata Lin.

Ia juga menyerukan kepada kedua pihak untuk "menjunjung tinggi semangat perjanjian dan sungguh-sungguh memenuhi komitmen yang telah disepakati."

"Penggunaan kekuatan bukanlah solusi," ujar Lin seraya menambahkan bahwa "perundingan yang setara adalah pilihan yang tepat."

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman Islamabad tersebut, mengatakan Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat akan langsung mencabut blokade lautnya.

Lin berharap Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap kedua perundingan dengan pendekatan yang rasional dan pragmatis.

"Diharapkan AS dan Iran dapat menghadapi tahap kedua negosiasi dengan sikap yang rasional dan praktis, serta bergerak ke arah yang sama untuk mencapai hasil yang diinginkan," kata dia.