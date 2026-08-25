Bangladesh tertarik bergabung dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah

Bangladesh menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah antara Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan

Bangladesh minat bergabung dengan pakta pertahanan Turkiye-Saudi-Pakistan Bangladesh menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah antara Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan

Bangladesh menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Arab Saudi, Pakistan dan Turkiye, kata seorang pejabat tinggi diplomatik pada Senin.

“Kami telah menyampaikan ketertarikan kami terhadap pakta pertahanan Makkah ... Bangladesh kini menjadi negara yang diperhitungkan. Mitra-mitra di Asia Barat (Timur Tengah) dan dunia Muslim kini mengundang kepemimpinan Bangladesh, khususnya kepemimpinan Perdana Menteri Tarique Rahman, untuk bersama mereka dalam berbagai kesempatan,” kata Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh Humayun Kabir.

Kabir, yang diangkat ke jabatan tersebut pekan lalu dan sebelumnya menjabat sebagai penasihat Rahman, mengatakan kemungkinan Bangladesh bergabung dalam kesepakatan keamanan antarnegara Muslim bukan sesuatu yang tidak lazim.

“Jika ada (kesepakatan) di Asia Barat, jika ada perjanjian keamanan antara negara-negara Islam, maka bukan sesuatu yang tidak lazim untuk bergabung. Kita lihat nanti. Masalah ini dipandang secara positif,” kata Kabir.

Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah dalam pertemuan puncak trilateral di Makkah pada 7 Agustus.

Ketiga negara melalui kesepakatan tersebut berkomitmen memperkuat keamanan kolektif, memperdalam kerja sama pertahanan serta mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan maupun di luar kawasan.

Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah ditandatangani Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pertemuan yang digelar di Istana Al-Safa.