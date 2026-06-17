Media Israel melaporkan bahwa Washington menolak permintaan Tel Aviv untuk meninjau nota kesepahaman dengan Iran, sementara rincian lengkap perjanjian tersebut masih belum dipublikasikan

AS tolak permintaan Israel untuk tinjau nota kesepahaman dengan Iran Media Israel melaporkan bahwa Washington menolak permintaan Tel Aviv untuk meninjau nota kesepahaman dengan Iran, sementara rincian lengkap perjanjian tersebut masih belum dipublikasikan

Amerika Serikat disebut menolak permintaan Israel untuk meninjau nota kesepahaman yang dicapai dengan Iran, sehingga Tel Aviv masih belum mengetahui secara penuh isi perjanjian tersebut, menurut laporan media Israel pada Selasa.

Channel 12 melaporkan bahwa para pejabat Israel telah meminta Washington memberikan akses terhadap nota kesepahaman itu, namun permintaan tersebut ditolak.

Menurut laporan tersebut, Israel “masih belum mengetahui rincian lengkap perjanjian” yang dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada Jumat.

Namun, sumber yang mengetahui persoalan tersebut dan berbicara kepada Anadolu dengan syarat anonim membantah bahwa Tel Aviv pernah mengajukan permintaan semacam itu kepada tim perunding Amerika Serikat.

Secara terpisah, seorang pejabat AS menyebut laporan tersebut “tidak akurat” dan menegaskan bahwa Washington tetap melakukan “koordinasi erat dengan para mitra regional kami, termasuk Israel, selama proses perundingan.”

Menurut laporan itu, Presiden AS Donald Trump telah berjanji akan meninjau dokumen tersebut “kata demi kata”, namun belum menjelaskan kapan isi perjanjian akan dipublikasikan.

Channel 12 menyebut hingga kini belum ada rincian resmi mengenai kesepakatan AS-Iran yang diumumkan ke publik.

Meski demikian, media-media Iran mengklaim nota kesepahaman tersebut memuat 14 ketentuan.

Menurut laporan media Iran yang dikutip Channel 12, ketentuan itu mencakup penarikan militer Israel dari Lebanon selatan, pencabutan pembatasan pelayaran di Selat Hormuz, penghapusan sanksi terhadap Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta rencana rekonstruksi Iran yang didukung Amerika Serikat.

Trump sebelumnya mengatakan perjanjian tersebut akan ditandatangani di Swiss pada Jumat dan Selat Hormuz akan kembali dibuka setelah penandatanganan dilakukan.

Hingga kini, baik Washington maupun Teheran belum merilis teks lengkap nota kesepahaman tersebut kepada publik.

Kesepakatan yang dilaporkan itu muncul di tengah konflik yang masih berlangsung sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari.

Pasukan Israel juga masih berada di sejumlah wilayah Lebanon selatan dan terus melakukan operasi militer secara berkala di negara itu meskipun terdapat seruan internasional untuk meredakan ketegangan.