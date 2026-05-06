AS dan Iran bahas kesepakatan awal untuk hentikan konflik Perundingan akan mencakup isu nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz, menurut laporan Axios

Iran dan Amerika Serikat dilaporkan semakin dekat menuju kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi perundingan nuklir yang lebih luas, menurut laporan Axios pada Selasa yang mengutip pejabat AS dan sumber yang mengetahui pembicaraan di Gedung Putih.

Laporan tersebut menyebut Washington menunggu tanggapan Teheran dalam waktu 48 jam terkait sejumlah isu utama yang masih dibahas.

Meski belum ada kesepakatan final, para pejabat AS disebut menilai perundingan saat ini menjadi titik terdekat kedua negara menuju kesepakatan awal sejak konflik pecah.

Nota kesepahaman yang tengah dibahas akan memuat deklarasi penghentian perang dan pembentukan masa negosiasi selama 30 hari untuk menyusun kesepakatan yang lebih rinci.

Perundingan lanjutan akan berfokus pada pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi AS. Islamabad dan Jenewa disebut menjadi kandidat lokasi perundingan.

Dalam rancangan kesepakatan itu, Iran akan menyetujui moratorium pengayaan uranium, sementara AS secara bertahap melonggarkan sanksi dan mencairkan miliaran dolar dana Iran yang dibekukan.

Kedua pihak juga disebut akan melonggarkan pembatasan terkait Selat Hormuz, termasuk pembatasan pelayaran oleh Iran dan blokade laut AS.

Namun, durasi moratorium pengayaan uranium masih menjadi perdebatan. Iran awalnya mengusulkan periode lima tahun, sedangkan AS menginginkan 20 tahun. Pembahasan kini disebut mengarah pada masa minimal 12 tahun, dengan 15 tahun dipandang sebagai kemungkinan kompromi.

Rancangan kesepakatan juga mencakup komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, tidak melakukan aktivitas terkait persenjataan, serta menerima inspeksi yang diperluas, termasuk inspeksi mendadak oleh inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dua sumber kepada Axios menyebut Iran juga dapat menyetujui pemindahan cadangan uranium yang diperkaya tinggi keluar dari negara tersebut, langkah yang sebelumnya ditolak Teheran.

Meski demikian, laporan itu menegaskan belum ada kesepakatan yang benar-benar disahkan.

Pejabat AS disebut masih menilai kepemimpinan Iran terpecah terkait negosiasi ini, sementara sebagian pihak di Washington meragukan tercapainya kesepakatan awal.

Axios juga melaporkan AS dapat kembali memberlakukan blokade atau melanjutkan operasi militer jika pembicaraan gagal.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa mengatakan kesepakatan menyeluruh tidak harus segera dicapai, namun Washington membutuhkan jalur diplomatik yang kredibel serta konsesi awal untuk melanjutkan negosiasi.

Rubio juga mengaku belum yakin para pemimpin Iran pada akhirnya akan menerima kesepakatan tersebut.