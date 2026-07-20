Sorak sorai kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana berbeda di Gaza, memberi warga kesempatan menikmati sejenak hiburan di tengah konflik berkepanjangan serta menyampaikan pesan perdamaian kepada dunia

Warga Gaza rayakan kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026 Sorak sorai kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana berbeda di Gaza, memberi warga kesempatan menikmati sejenak hiburan di tengah konflik berkepanjangan serta menyampaikan pesan perdamaian kepada dunia

Warga Palestina berkumpul di sejumlah kafe di Kamp Pengungsi Nuseirat, Gaza tengah, untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026. Suasana berubah menjadi penuh kegembiraan ketika Spanyol mengalahkan Argentina dan memastikan diri sebagai juara dunia, memberi mereka sejenak hiburan di tengah tekanan perang dan beratnya kehidupan sehari-hari di Jalur Gaza.

Pemutaran pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk menikmati beberapa jam yang jauh dari tekanan konflik dan kesulitan yang mereka hadapi setiap hari.

Banyak penonton mendukung Spanyol sebagai bentuk penghargaan atas sikap negara tersebut yang selama ini dinilai mendukung rakyat Palestina.

"Kami berkumpul untuk mendukung Spanyol karena negara itu telah berdiri bersama rakyat Palestina selama bertahun-tahun," kata Numan Abdullah, warga Gaza yang menyaksikan pertandingan tersebut, kepada Anadolu.

Ia mengatakan kebersamaan itu juga menjadi pesan perdamaian dan solidaritas kepada negara-negara yang mendukung rakyat Palestina.

"Kami adalah masyarakat yang menginginkan perdamaian," ujar Abdullah.

Spanyol menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 pada Minggu setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui babak perpanjangan waktu pada laga final. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah keberhasilan mereka pada edisi 2010, sementara Argentina gagal mempertahankan gelar yang diraih pada Piala Dunia 2022 di Qatar.