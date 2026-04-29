Tour of Turkiye jadi sumber inspirasi generasi muda Ramazan Yilmaz menjadi pembalap Turkiye pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menembus lima besar etape Tour of Türkiye

Pembalap tim Konya BBSK Ramazan Yilmaz menunjukkan ketangguhan dan tekad melalui penampilannya di ajang balap sepeda, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda di Turkiye.

Yilmaz mencatatkan prestasi dengan finis di posisi keempat pada etape pembuka Tour of Türkiye, menjadikannya pembalap Turki pertama dalam beberapa tahun terakhir yang mampu menembus lima besar pada etape tersebut. Pencapaian serupa terakhir diraih Ahmet Orken yang finis kelima di Marmaris pada 2018.

Dalam wawancara dengan Anadolu, Yilmaz mengatakan bahwa ia sebenarnya menargetkan finis di posisi podium, namun harus puas di peringkat keempat.

Ia menyebut bahwa dalam ajang profesional seperti kategori 2.2 ProSeries yang diikuti tim-tim WorldTour, peluang untuk meraih podium tetap terbuka.

Menurutnya, ia dan timnya terus berupaya mengejar hasil tersebut, sementara rekan-rekannya juga bersaing untuk meraih jersey putih.

Yilmaz juga menilai Tour of Türkiye sebagai ajang yang terselenggara dengan sangat baik dan berjalan tanpa kendala.

Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, serta mengaku bangga dapat bersaing dengan pembalap profesional WorldTour dan membawa nama Turkiye hingga masuk lima besar.

Pembalap berusia 21 tahun itu menegaskan akan memberikan kemampuan terbaiknya pada etape berikutnya.

Ia mengatakan para sprinter akan berupaya mengejar batas waktu dari belakang sambil mendukung rekan setim yang memiliki kemampuan menanjak, demi menghasilkan performa terbaik.

Terkait kondisi lintasan, Yilmaz menjelaskan bahwa balap sepeda trek memiliki karakteristik berbeda karena berlangsung lebih singkat namun lebih menantang.

Menurutnya, balap trek tidak dipengaruhi cuaca seperti hujan atau lumpur, namun memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena berlangsung lebih cepat dan membutuhkan kelincahan. Ia menilai kedua disiplin tersebut saling melengkapi dan berusaha untuk menjalani keduanya.

Setelah sempat vakum, Tour of Türkiye tahun ini akan kembali berakhir di ibu kota Ankara pada 3 Mei. Yilmaz mengaku antusias karena etape terakhir akan digelar di kota tersebut.

Ia mengatakan timnya menargetkan podium di Ankara dan siap memberikan upaya terbaik di lintasan yang dinilai sesuai dengan karakter mereka.

Tour of Türkiye merupakan ajang balap sepeda kategori ProSeries dalam kalender Union Cycliste Internationale (UCI) Europe Tour dan menjadi satu-satunya lomba di Turkiye pada level tersebut.

Rute lomba melintasi sejumlah kota pesisir Mediterania dan Aegea, seperti Izmir, Aydin, Mugla, dan Antalya.

Balapan dimulai dari Cesme, Izmir, dan berakhir di Ankara, dengan total 161 pembalap dari 27 negara yang menempuh jarak sejauh 1.133 kilometer.