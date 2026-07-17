Presiden AS Donald Trump akan menghadiri final Piala Dunia FIFA antara Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, pada Minggu (19/7)

Gedung Putih: Trump akan saksikan final Piala Dunia Spanyol vs Argentina Presiden AS Donald Trump akan menghadiri final Piala Dunia FIFA antara Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, pada Minggu (19/7)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadiri final Piala Dunia FIFA antara Spanyol dan Argentina pada Minggu (19/7), kata Gedung Putih pada Kamis.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump akan lebih dulu mengunjungi Trump Tower di New York pada Jumat (17/7) untuk menghadiri resepsi FIFA, sebelum menyaksikan laga final pada Minggu.

Leavitt menyebut kehadiran Trump akan menjadi penutup dari “Piala Dunia yang paling banyak ditonton, paling aman, dan paling sukses dalam sejarah Amerika.”

Menurutnya, turnamen tersebut menunjukkan kemampuan Amerika Serikat menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di dunia.

Laga final Piala Dunia FIFA akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, pada Minggu.