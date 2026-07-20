Presiden Turkiye Erdogan menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional Spanyol atas keberhasilannya menjuarai Piala Dunia FIFA 2026, seraya mengirimkan salam hangat kepada rakyat Spanyol atas pencapaian tersebut

Erdogan ucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara Piala Dunia 2026 Presiden Turkiye Erdogan menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional Spanyol atas keberhasilannya menjuarai Piala Dunia FIFA 2026, seraya mengirimkan salam hangat kepada rakyat Spanyol atas pencapaian tersebut

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional Spanyol setelah berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026.

Melalui unggahan di media sosial, Erdogan juga menyampaikan salam hangat kepada rakyat Spanyol atas keberhasilan tersebut.

"Saya dengan sepenuh hati mengucapkan selamat kepada Tim Nasional Spanyol atas keberhasilannya menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Atas nama negara dan bangsa saya, saya juga menyampaikan salam dan penghormatan yang tulus kepada rakyat Spanyol yang bersahabat," tulis Erdogan melalui unggahan di platform media sosial asal Turkiye, NSosyal, pada Senin.

Spanyol merebut gelar juara Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu pada laga final yang berlangsung di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat, Minggu.

Gol pada menit-menit akhir yang dicetak Ferran Torres memastikan Spanyol meraih gelar juara dunia kedua mereka, 16 tahun setelah Andres Iniesta membawa La Roja menjadi juara pada Piala Dunia 2010.