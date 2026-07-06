Belgia protes FIFA izinkan Balogun tampil meski terkena kartu merah

Belgia mengecam keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman larangan bermain Folarin Balogun sehingga penyerang AS itu tetap bisa tampil di babak 16 besar Piala Dunia

Belgia kecam keputusan FIFA loloskan Balogun, pelatih sebut seperti 'lelucon April Mop' Belgia mengecam keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman larangan bermain Folarin Balogun sehingga penyerang AS itu tetap bisa tampil di babak 16 besar Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Belgia (RBFA) mengecam keputusan FIFA yang mengizinkan penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun tampil pada laga Piala Dunia melawan Belgia meski sebelumnya menerima kartu merah. Pelatih Belgia Rudi Garcia bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai "lelucon April Mop".

"Saya tidak tahu kalau 5 Juli ternyata sama dengan 1 April di Piala Dunia. Ini benar-benar lelucon April Mop," kata Garcia setelah FIFA menangguhkan pemberlakuan larangan bermain satu pertandingan terhadap Balogun.

FIFA pada Minggu mengumumkan bahwa hukuman larangan bermain Balogun ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun, sehingga penyerang berusia 25 tahun itu dapat tampil pada laga babak 16 besar melawan Belgia di Seattle, Senin.

RBFA menilai FIFA mendasarkan keputusannya pada Pasal 27 Kode Disiplin FIFA, namun menegaskan Pasal 66.4 dalam aturan yang sama menyatakan bahwa kartu merah secara otomatis mengakibatkan skorsing pada pertandingan berikutnya.

Federasi itu juga mengutip Pasal 10.5 Regulasi Piala Dunia FIFA 2026 yang menyebut pemain yang menerima kartu merah langsung maupun tidak langsung "secara otomatis" diskors pada pertandingan berikutnya.

Menurut RBFA, ketentuan mengenai skorsing otomatis itu juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Piala Dunia FIFA 2026 Nomor 16 yang dibagikan kepada seluruh asosiasi peserta pada 12 Mei, serta kembali disampaikan dalam rapat koordinasi pertandingan dan lokakarya turnamen.

"Demi melindungi hak yang sah seluruh tim peserta dan menjaga prinsip dasar fair play dalam olahraga ini, baik pada Piala Dunia kali ini maupun edisi-edisi mendatang, RBFA sedang mempelajari seluruh opsi yang tersedia," demikian pernyataan federasi.

The New York Times melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino pada Rabu untuk meminta peninjauan terhadap hukuman Balogun, mengutip tiga sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Trump kemudian menyambut keputusan FIFA melalui platform Truth Social dengan menulis, "Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membalikkan ketidakadilan besar."

Namun, Gedung Putih belum mengonfirmasi bahwa Trump menghubungi Infantino atau mengklaim memiliki peran dalam keputusan tersebut.

Politico juga melaporkan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick terlibat dalam pembicaraan di balik layar dengan FIFA agar hukuman Balogun ditangguhkan. Laporan itu menyebut Lutnick memiliki hubungan dekat dengan pimpinan badan sepak bola dunia tersebut.

Keputusan ini menjadi pertama kalinya sejak 1962 FIFA mengizinkan pemain yang mendapat kartu merah di Piala Dunia tetap tampil pada pertandingan berikutnya.

Balogun menerima kartu merah pada menit ke-64 saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar pada 1 Juli setelah secara tidak sengaja menginjak bagian belakang kaki bek Bosnia Tarik Muharemovic ketika berebut bola.

Balogun telah mencetak tiga gol sepanjang turnamen saat Amerika Serikat berupaya mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengkritik kartu merah tersebut dan mengatakan tim Amerika Serikat telah "diperlakukan tidak adil."