Indonesia dan Rusia telah sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, luar angkasa, dan farmasi

Usai bertemu di Moskow, Putin ajak Prabowo kembali ke Rusia pada Mei dan Juli Indonesia dan Rusia telah sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, luar angkasa, dan farmasi

Presiden Rusia Vladimir Putin secara langsung mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk kembali ke Rusia pada Mei dan Juli tahun ini guna menghadiri dua acara internasional di Kazan dan Ekaterinburg.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan bahwa undangan itu disampaikan saat kunjungan Prabowo ke Moskow pada Senin, sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara, Rabu.

"Presiden Putin juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri acara yang dijadwalkan pada Mei di Kazan, serta pameran industri besar pada Juli," kata Sugiono dalam pesan video yang diterima dari Sekretariat Presiden di Jakarta.

Laporan tersebut menyebut undangan itu kemungkinan besar merujuk pada Forum Ekonomi Internasional "Rusia - Dunia Islam: Kazan Forum" yang akan berlangsung bersamaan dengan Kazan Expo di Kota Kazan, Tatarstan, pada 12 hingga 17 Mei, serta Pameran Industri Inovasi Internasional 2026 di Ekaterinburg, Sverdlovsk, pada 6 hingga 9 Juli.

Menurut Kremlin, kedua presiden mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama utama selama pertemuan di ibu kota Rusia, termasuk energi, pertanian, dan industri, seraya menekankan pentingnya bidang budaya dan pendidikan.

Putin menyatakan berharap kunjungan Prabowo ke Moskow akan membantu mempertahankan pertumbuhan perdagangan bilateral kedua negara.

Kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, luar angkasa, dan farmasi, menurut Antara.

