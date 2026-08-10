Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo memasuki hari kedelapan dengan sekitar 520 hektare lahan telah terbakar, sementara tiga helikopter dikerahkan untuk melakukan pengeboman air di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Kebakaran Gunung Bromo masuki hari kedelapan, 520 hektare lahan terbakar Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo memasuki hari kedelapan dengan sekitar 520 hektare lahan telah terbakar, sementara tiga helikopter dikerahkan untuk melakukan pengeboman air di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, memasuki hari kedelapan pada Senin, dengan petugas masih berjibaku memadamkan titik api yang kembali muncul di tengah medan terjal. Hingga kini, sekitar 520 hektare lahan telah terbakar.

Kebakaran terbaru dilaporkan terjadi di Puncak 30, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menurut Jakarta Globe.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan titik api yang sebelumnya berukuran kecil meluas secara signifikan pada Senin pagi dan membakar hutan serta vegetasi di sekitarnya.

Tim pemadam melakukan operasi melalui jalur darat dan udara untuk mengendalikan kebakaran serta mencegah api meluas.

Tiga helikopter dikerahkan untuk melakukan operasi pengeboman air, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas darat karena kondisi medan yang terjal. Petugas juga menggunakan mobil tangki air dan drone penyemprot air.

Otoritas mengatakan kebakaran pada Senin masih berlangsung di dua lokasi utama, yakni Puncak 30 di Probolinggo dan Dengklek di Kabupaten Pasuruan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan operasi pengeboman air akan terus dilakukan hingga kebakaran benar-benar padam. Satu helikopter mampu melakukan hingga 30 kali pengeboman air dalam sehari apabila kondisi cuaca memungkinkan.

Petugas juga terus memantau area yang masih membara untuk mencegah api kembali menyala.