Indonesia desak gencatan senjata permanen dan perlindungan warga sipil di Lebanon

Indonesia menyerukan gencatan senjata permanen di Lebanon serta mendesak semua pihak mematuhi hukum internasional dan melindungi warga sipil di tengah situasi yang masih rapuh.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl mengatakan Jakarta memantau secara “saksama” negosiasi antara Israel dan Lebanon yang difasilitasi oleh Amerika Serikat.

“Kami berharap negosiasi tersebut dapat mencapai gencatan senjata permanen,” kata Nabyl dalam pesan tertulis.

Ia menambahkan Indonesia berharap pembicaraan tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mencegah jatuhnya korban sipil lebih lanjut serta memburuknya situasi kemanusiaan.

Indonesia juga menekankan pentingnya menahan diri, dengan menyerukan semua pihak menghormati kedaulatan negara dan mematuhi norma internasional, termasuk hukum humaniter.

“Semua pihak harus menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan negara, hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan perlindungan warga sipil,” demikian pernyataan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan di tengah gencatan senjata yang rapuh di Lebanon setelah Presiden AS Donald Trump pada Kamis mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari.

Gencatan senjata tersebut tercapai setelah perundingan yang dimediasi AS pada Selasa di Washington, DC.

Namun, militer Lebanon pada Jumat dini hari melaporkan sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, termasuk penembakan sporadis yang menargetkan desa-desa di Lebanon selatan.

Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas oleh Teheran terhadap sekutu AS di kawasan Teluk serta oleh kelompok Hizbullah di Lebanon.

Israel kemudian melancarkan serangan ke Lebanon selatan, yang menewaskan hampir 2.200 orang dan menyebabkan sekitar 1 juta orang mengungsi dalam enam pekan terakhir.

Meski demikian, Trump pada Jumat menyatakan tidak akan mengizinkan Israel melanjutkan serangan terhadap Lebanon.

Indonesia kehilangan sedikitnya tiga personel penjaga perdamaian yang bertugas di Lebanon di bawah mandat PBB akibat serangan Israel. Jakarta juga mendorong dilakukannya penyelidikan yang transparan atas serangan tersebut.

Perang Iran juga saat ini berada dalam masa jeda, sementara upaya untuk mengakhirinya secara permanen masih berlangsung.