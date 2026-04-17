Helikopter jatuh di Kalimantan Barat, delapan orang tewas Insiden terjadi setelah helikopter hilang kontak dalam penerbangan menuju Kubu Raya

Sebuah helikopter Airbus H130 PK-CFX jatuh di wilayah hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menewaskan seluruh delapan orang yang berada di dalamnya, menurut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin mengatakan dua kru dan enam penumpang berada dalam helikopter saat kecelakaan terjadi.

“Semua meninggal dunia. Kru dua orang dan penumpang enam orang jadi total person on board (POB) 8 orang,” kata Noer Isrodin di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara News.

Ia menambahkan, seluruh korban telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak untuk proses identifikasi.

“Ya, sudah berhasil dievakuasi dan saat ini sudah dilakukan identifikasi di RS Bhayangkara Pontianak,” ujarnya.

Helikopter tersebut diketahui lepas landas dari Melawi menuju Kubu Raya sekitar pukul 08.34 WIB dan sempat melakukan komunikasi terakhir sebelum dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 10.40 WIB.

Kecelakaan terjadi di kawasan hutan Kabupaten Sekadau, yang menyulitkan proses pencarian dan evakuasi oleh tim SAR.

Sementara itu, pengamat transportasi udara Kalimantan Barat Syarif Usmulyani Alqadrie mengatakan faktor mekanis atau perawatan pesawat diduga menjadi penyebab kecelakaan.

Ia menyebut kondisi cuaca saat kejadian dilaporkan cerah sehingga kemungkinan faktor cuaca dapat dikesampingkan.

“Dari lima faktor, faktor cuaca bisa dikesampingkan karena kondisi saat helikopter jatuh dilaporkan cerah,” kata Syarif di Pontianak, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, dalam dunia penerbangan terdapat lima faktor utama penyebab kecelakaan, yakni faktor manusia, cuaca, gangguan atmosfer, kondisi landasan, serta faktor perawatan mekanik.

Penyebab pasti kecelakaan helikopter tersebut masih dalam penyelidikan oleh otoritas terkait.