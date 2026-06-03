Jumlah kasus Ebola turun drastis dalam sepekan terakhir setelah otoritas kesehatan mempercepat proses investigasi

WHO: Penanganan wabah Ebola di Kongo masih tertinggal namun membaik Jumlah kasus Ebola turun drastis dalam sepekan terakhir setelah otoritas kesehatan mempercepat proses investigasi

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan upaya penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mulai menunjukkan kemajuan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk lemahnya pelacakan kontak, ketidakpercayaan masyarakat, serta ketiadaan vaksin dan terapi yang memadai.

Berbicara kepada wartawan di Jenewa setelah mengunjungi pusat wabah di Provinsi Ituri, Rabu, Tedros mengatakan dirinya terdorong oleh komitmen yang ditunjukkan pemerintah, tenaga kesehatan, pemimpin masyarakat, dan para mitra kemanusiaan.

“Wabah ini sudah lebih dulu menyebar dengan cepat dan kami masih tertinggal, tetapi di bawah kepemimpinan pemerintah, kami mulai mengejar ketertinggalan tersebut,” katanya.

Menurut WHO, hingga saat ini terdapat 344 kasus Ebola terkonfirmasi, termasuk 60 kematian, yang tersebar di 24 zona kesehatan di tiga provinsi di Republik Demokratik Kongo. Sementara itu, Uganda melaporkan 15 kasus terkonfirmasi dan satu kematian.

Tedros mengatakan jumlah kasus suspek turun menjadi 116 dari lebih dari 1.000 kasus sepekan sebelumnya setelah otoritas kesehatan menyelesaikan tumpukan investigasi yang belum tertangani.

WHO menilai tingkat risiko wabah tetap sangat tinggi di tingkat nasional, tinggi di tingkat regional, dan rendah secara global.

“Sejauh ini, enam orang telah sembuh di Republik Demokratik Kongo dan dua orang di Uganda, menunjukkan bahwa pasien dapat bertahan dari Ebola jika memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan segera datang ke fasilitas kesehatan saat gejala muncul,” ujarnya.

WHO mengidentifikasi sejumlah prioritas utama, termasuk perluasan kapasitas laboratorium, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelacakan kontak.

Saat ini, hanya sekitar 45 persen kontak yang berhasil dipantau, jauh di bawah tingkat lebih dari 90 persen yang dibutuhkan untuk mengendalikan wabah secara efektif, kata Tedros.

Ia juga memperingatkan bahwa pembatasan perjalanan secara menyeluruh yang diterapkan sejumlah negara telah mengganggu rantai pasok dan menghambat respons terhadap wabah.

“Kami meminta negara-negara yang menerapkan pembatasan perjalanan menyeluruh untuk mencabutnya,” kata Tedros.

Ia merekomendasikan pemeriksaan keluar di bandara, pelabuhan, dan perlintasan perbatasan guna mencegah penyebaran kasus dan kontak ke negara lain.

Tedros juga menyerukan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat, seraya mengatakan bahwa sebagian pemimpin komunitas yang ditemuinya masih meyakini bahwa “Ebola tidak nyata”.

Meski mengakui pentingnya vaksin dan pengobatan, Tedros menegaskan bahwa kunci untuk mengakhiri wabah adalah “kepemimpinan, rasa memiliki, kemitraan, dan kepercayaan”.

Ia menambahkan bahwa Ebola hanyalah salah satu dari berbagai ancaman kesehatan yang dihadapi masyarakat di Republik Demokratik Kongo.

“Jika masyarakat Ituri berhasil selamat dari Ebola tetapi kemudian meninggal akibat malaria, malnutrisi, pneumonia, diare, HIV, atau diabetes, maka pada dasarnya kita belum benar-benar membantu mereka,” kata Tedros.